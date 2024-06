Fideszes sikertörténetek Észak-Magyarországon

Öt év után visszatért a jobboldali útra Miskolc

Miskolc a rendszerváltás után először 2002-ben választott baloldali polgármestert. Az MSZP-SZDSZ színeiben induló Káli Sándort 64,12 százalékkal választották meg, aki négy évvel később 56,31 százalékkal újrázhatott. A Fidesz-KDNP első kétharmados országgyűlési választási sikerét hozó 2010-es évben Miskolc azonban újra jobboldali városvezetést választott.

A négy évvel korábban is starthoz álló Kriza Ákos 42,58 százalékos eredménnyel győzte le a 37,97 százalékot szerző Káli Sándor regnáló polgármestert, ráadásul a kormánypártok a képviselő-testületben is többséget szereztek.

A Fidesz-KDNP sikeréhez a Jobbik önálló indulására is szükség volt. Az akkor még Vona Gábor vezetése alatt álló párt polgármesterjelöltje, Szegedi Márton 16,96 százalékot kapott. Kriza Ákos négy évvel később hasonló eredménnyel tudott újrázni: a kormánypárti polgármester 42,37 százalékot elérve biztosan előzte meg az MSZP-DK által támogatott, és 33,26 százalékot szerző Pásztor Albertet, valamint a 20,53 százalékot elérő jobbikos Jakab Pétert. A képviselő-testület működését ezúttal is Fidesz-KDNP-s többség határozta meg. 2019-ben ugyanakkor ismét a baloldal került hatalomra Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeszékhelyén. Az azóta elhunyt Kriza Ákos súlyos betegsége miatt nem vállalta az újabb megmérettetést, és bár az utódjának szánt kormánypárti polgármesterjelölt, Alakszai Zoltán nem vallott kudarcot a 40,83 százalékos eredményével, esélye sem volt a helyi ellenzék közös jelöltjével szemben. A 2010-es és a 2014-es voksolásokkal ellentétben az időközben baloldalivá váló Jobbik nem indított önálló jelöltet, hanem a DK-MSZP-Momentum-LMP-Párbeszéd-MMM által is jelölt Veres Pál mögé sorakozott fel, aki végül 54,8 százalékkal győzött. A testületi többséget szintén megszerezte a baloldali összefogás.

Az idei önkormányzati választáson Miskolc ismét visszatért a jobboldali útra, ami azért is számít kiemelkedő eredménynek, mert a miskolciak 1994 óta rendszerint két cikluson keresztül bízzák ugyanarra a politikai erőre Magyarország negyedik legnagyobb települését.

A siker még akkor is elvitathatatlan, ha figyelembe vesszük, hogy a Fidesz-KDNP helyzetét kétségkívül megkönnyítette, hogy Veres Pál polgármester nem kívánt újrázni, ráadásul a ciklus végére még a baloldali koalíció is szétesett. Ez utóbbit még a választási együttműködés kényszere sem tudta újra megteremteni, így a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, Tóth-Szántai József végül 40,20 százalékos eredménnyel győzött. A jelentősebb kihívói közül Barkai László (DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) 22,12 százalékot, Varga Andrea Klára (Momentum-Jobbik-Függetlenek-SZIVE) 13,54 százalékot, Lehoczki-Spider László (Nép Pártján) pedig 12,30 százalékot kapott. Miskolcon ráadásul még a Mi Hazánk is állított polgármester-jelöltet, ami viszont nem a kormánypárti jelölt esélyeit javította: Pakusza Zoltán végül 6,96 százalékot ért el. A képviselő-testületi többséget szintén a Fidesz-KDNP szerezte meg. Az új polgármester, az 53 éves Tóth-Szántai József rádiósból lett politikus. A Nonstop, a Rádió Ga-Ga és a Rádió M által már 30 éve ismerhetik a hangját a miskolciak, a pályája során ráadásul vezetői tapasztalatra is szert tett: Tóth-Szántai a Nívó-díjas Rádió M cégvezetője és főszerkesztője, valamint a Helyi Rádiók Országos Egyesületének elnökségi tagjaként is ismert.