Fegyverrel ölte a disznókat egy hentes

A férfi nagyjából 30 évvel ezelőtt szerezte be a kínai gyártmányú kispuskát és a hozzá tartozó lőszereket. A puskát évente néhányszor használta disznóöléskor.

Idén februárban, egy Doroghoz közeli településen volt egy disznóvágáson, ahol a puskával végzett az állattal.

Ezek után, a szomszédos településen igazoltatták a rendőrök, ekkor találták meg nála a fegyvert, amit lefoglaltak.

Az ügyészség lőfegyverrel visszaélés miatt emelt vádat a férfi ellen. Azt javasolják, hogy a bíróság ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre.

Egy albán férfi tavaly, március 21-én, reggel 8 előtt érkezett autóval a röszkei határhoz Szerbiából. A vám-és pénzügyőr kérdésére tagadta, hogy bejelentés- vagy engedélyköteles vámáru volna nála. Ennek ellenére a kocsi átvizsgálása során a karosszériába rejtve géppuskákat és fegyvertárakat találtak.

Ahogy korábban megírtuk, egy fegyverboltot üzemeletető, több lőfegyver tartására is engedéllyel rendelkező, 50 éves férfi 2022-ben kétszer, összesen 6 ezer darab 12/70-es kaliberű sörétes lőszert adott el egy olyan vásárlónak, akit alig ismert. A vásárló nem mutatta be neki, csak azt mondta, hogy van engedélye. A férfi egyszer sem töltötte ki a nyilvántartó könyvet az eladott lőszerekről, nem kért a vevőtől igazolványt és fegyvertartási engedélyt sem. A vevőnek volt engedélye a lőszerekre, de a férfinak nem volt tartási engedélye arra a lőszerre. Később egy másik vásárlónak ezer darab 20/70-es sörétes lőszert adott el. Ebben az esetben sem töltötte ki a nyilvántartó könyvet, nem ellenőrizte, hogy a vevőnek van-e engedélye, és más iratot sem kért el tőle. Ebben az esetben a vevőnek nem is volt engedélye.

Egy csemői férfi részegen le akarta lőni ismerőse kutyáját, de rosszul célzott és véletlenül eltalálta a férfi lábát, ami miatt részben amputálni kellett a lábfejét.

Egy büntetett előéletű férfi eddig ismeretlen helyről beszerzett egy működő fegyvert, majd azzal együtt elment az esztergomi Palatinus tóhoz, ahol elkapták a rendőrök. Az ügyészség lőfegyverrel visszaélés miatt emelt vádat a férfi ellen.