Féltékenységből fel akarta gyújtani egyik alkalmazottját egy férfi

Az ügyészség emberölés miatt tett indítványt arra, hogy letartóztassanak egy 42 éves férfit, aki feleségével együtt vezette a cégét a családi házuk földszintjén.

A férfi azt gondolat, hogy egyik alkalmazottja és a felesége szerelmesek egymásba. Ezért június 6-án behívta az irodájába mindkettejüket, ahol számon kérte őket viszonyuk miatt. Azonban mindketten tagadták, hogy titkos viszonyba kezdtek volna.

Ezért a cégvezető férfi trágár szavakat kezdett kiabálni, dühöngött, majd rosszul lett, ezért mentőt kellett hívni hozzá. Nem sokkal később rosszul lett és ismét vitatkozni kezdett a nála dolgozó férfival, majd a veszekedés közben elküldte, de az ennek ellenére folytatta a munkát.

Húsz perc múlva a férfi egy benzin és gázolaj keverékét tartalmazó kannával lelocsolta az alkalmazottját és annak környezetét, valamint a ruháját is. Ezután magához vett egy papírt és egy öngyújtóval megpróbálta meggyújtani.

Eközben a férfi felesége észre vette, hogy férje mire készül és a két férfi közé állt, majd a többi alkalmazottal együtt elhúzták a férfit a helyszínről.

A cégvezetőt őrizetbe vették, majd az ügyészség a letartóztatására tett indítványt, amit a bíróság azért rendelte el, mert félő, hogy a férfi, ha szabadlábon maradhatna, akkor megnehezíteni a nyomozást vagy akár újra megpróbálná felgyújtani alkalmazottját.

A kép illusztráció!

Fotó: Milan Vasicek

Ahogy azt korábban megírtuk, egy bábolnai férfi pedig ismerősét akarta felgyújtani, megromlott a kapcsolata egy ismerős családdal, még azzal is fenyegetőzött, hogy megöli őket. Szeptember 14-én hajnalban, részegen elment a házukhoz, ahol a nyitott ablakon lévő szakadt szúnyoghálón keresztül benzint locsolt a szobába. Abban a szobában többen is félálomban pihentek. Ezek után odament a bejárathoz, majd az ajtó alatti résen benzint öntött be a konyhába.

Az ismerősök megérezték a benzinszagot és meglátták a férfit az ablak előtt. Ekkor az egyikük hívta a rendőrséget, a másik pedig vizet öntött a benzinre, majd felébresztette az apját. A férfi később bement a házba, leült és többször elmondta, hogy "felgyújtja az egész házat", majd elment onnan.