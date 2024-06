Hatalmas Fidesz-mozgósítás: mindent elsöprő siker az Egymillió Találkozás Napja

Menczer Tamás: Rendkívül erősek vagyunk, óriási a béketábor

"Ma reggel azt mondtam: ez egy fantasztikus nap lesz. Este ugyanezt mondom: fantasztikus napon vagyunk túl. Végrehajtottuk a legteljesebb mértékben, amit elterveztünk. Egymillió békepárti emberrel találkoztunk aktivistáink és politikus társaim segítségével. Volt egy célunk, és a célt teljesítettük" - mondta az Origónak Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az Egymillió Találkozás Napjának estéjén.

Menczer Tamás.

Fotó: Origo / Polyák Attila

Köszönetet mondott minden aktivistának és politikusnak, aki részt vett ezen a rendkívüli eseményen.

"Az Egymillió Találkozás Napja a valaha volt legnagyobb mozgósítás volt. Páratlan eseményen vagyunk túl. Soha nem volt még ilyen a magyar politikatörténetben, a kampányhajrákban."

- tette hozzá.

Két fontos tanulsága volt a napnak - mondta Menczer Tamás.

"Az egyik: egészen világos, hogy a magyar emberek pontosan látják a vasárnapi választás tétjét. Ez teljesen nyilvánvaló. A magyar emberek tudják, hogy egy létfontosságú választás előtt állunk. Ilyen választás előtt még soha nem álltunk. Pontosan tudják azt is - ez kiderült a beszélgetésekből -, hogy aki elindul a háborúpárti úton, az soha többé nem tudja ezt a döntés kijavítani, nem tud ebből az utcából kijönni. Tudják azt is, hogy a háborúpártiak a gyengéket bedarálják - ismerik például a német példát, amikor sisakokat küldtek először Ukrajnába, most már a tankok küldésénél és a sorkatonaságnál tartanak. Összegezve:

a magyar emberek világosan látják, hogy milyen tétje van a vasárnapi választásnak.

"A másik tanulság: az is látható, hogy a békepártiak ereje rendkívül nagy.

Rendkívül erősek vagyunk, óriási a béketábor - ezt láthattuk a Békemeneten is, és ez a mai napon is világosan bebizonyosodott.

"Sokkal erősebbek vagyunk, mint az ellenfeleink - a háborúpártiak. Minden adott ahhoz, hogy holnap egy nagy győzelmet arassunk, de rendkívül fontos, hogy amikor a labda a gólvonalon gurul, az még nem gól. Azt be kell rúgni a kapuba. Ezért megbeszéltük mindenkivel - az egymillió emberrel -, és az elmúlt hetekben is folyamatosan erről beszéltünk, hogy vasárnap - június 9-én - mindenkinek ott kell lennie, a békére és a Fideszre kell szavazni, és ha győzünk, meg tudjuk védeni Magyarország békéjét, hiszen a tét: háború vagy béke."