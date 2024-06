Kiadták a figyelmeztetést: a diabétesz elleni gyógyszerekről van szó

A WHO szerint a világ minden régiójában fennálló problémáról van szó. Az ENSZ-szervezet konkrét példaként 2023 októbere óta tapasztalt eseteket hozott fel Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, illetve Brazíliából.

A tájékoztatás szerint a szemaglutid hatóanyagot tartalmazó Ozempic eredetitől alig megkülönböztethető hamisítványáról van szó.

A gyógyszert az Európai Unióban is forgalmazzák kettes típusú cukorbetegség kezelésére. Mivel a készítmény az éhségérzetet is elnyomja, súlycsökkentésre is fel szokták írni az orvosok.

A WHO felhívta arra a figyelmet, hogy a hamisított gyógyszerekben gyakran nincs meg a szükséges mértékű hatóanyag, így a cukorbetegeknél a vércukorszint ellenőrizhetetlen ingadozását vagy akár egészségkárosodást is előidézhet.

A WHO ezért éberségre intette az orvosokat, gyógyszerészeket, valamint a gyógyszerfelügyeleti hatóságokat és a nyilvánosságot. Az Egészségügyi Világszervezet továbbá azt javasolta, hogy a gyógyszereket csakis receptre, patikákban váltsák ki az emberek, és ne rendeljenek a szerekből az interneten.

Továbbá az érintetteknek ellenőrizniük kell, hogy az inzulinadagoló tollon helyesen van-e feltüntetve az adagolási skála, a címke szabályosan néz-e ki, s nincsenek-e helyesírási hibák a csomagoláson.

Márciusban egy új kutatás eredményéről is beszámoltunk: találtak egy hatékony, de drasztikus módszert a cukorbetegség ellen.

Tavaly arról is írtunk, hogy hónapokkal a tünetek megjelenése előtt kimutatják a kialakulóban levő 1-es típusú diabéteszt azok a most azonosított fehérjék, amelyek jelzik a hasnyálmirigy inzulintermelő szigetei elleni autoimmunitás beindulását.

Áttörést hozhat egy új gyógyszer is a cukorbetegség kezelésében, amely nem a tüneteket, hanem a betegség kiváltó okát kezeli.