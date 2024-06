Fontos figyelmeztetés az M3-ason közlekedőknek

Az Útinform honlapján olvasható információk szerint a munkaterület mögötti több - 7-8 - kilométeres torlódás eléri a Mogyoródi szakaszt is, kerülni a 3-as főút felé lehet.

Az autóval közlekedőket arról is értesítették, hogy az M2-es autóúton, a Budapest felé vezető oldalon, Dunakeszi térségében, a 23-as km és az M0-s csomóponti ág között több km-es torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M6-os autópályán, Ercsi térségében, a Budapest felé vezető oldalon, a 35-ös és a 28-as km közötti terelésben 3-4 kilométeres torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az Útinform azt kéri, hogy aki teheti az a 6-os főúton kerüljön.

Fotó: Máthé Zoltán / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Mogyoród, 2019. július 24. A Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont Mogyoródnál az átadóünnepség napján, 2019. július 24-én. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az átadón elmondta, hogy mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztések elõkészítésére és kivitelezésére. MTI/Máthé Zoltán



A 4-es főúton, Karcag térségében, egy személygépjármű árokba hajtott. A 159-es km-nél, a forgalom félpályán halad.

A 31-es főúton, Mende és Sülysáp között, egy személygépkocsi felborult. Félpályás lezárás mellett helyszínelnek.

A 66-os főúton, Pécs közelében, egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 7-es km-nél, a Mánfa felé vezető oldalon egy sávot lezártak.

Az autósoknak arra is készülniük kell, hogy erős a forgalom a Budapest felé vezető utakon:

- Az M2-es autóúton, Fót térségében,

- Az M3-as autópályán, Budapest bevezető szakaszán,

- A 11-es főúton, Solymár közelében,

- A 31-es főúton, Maglód térségében,

- Az 51-es főúton, Dunaharaszti térségében,

Fontos tudnivaló továbbá, hogy több alsórendű útszakasz is járhatatlanná vált az országszerte kialakult áradások miatt. Ez okból kifolyólag lezárták:

- Vas vármegyében a 7453-as jelű utat Csörötnek és Rönök között, a 7454-es jelű utat Csörötnek és Vasszentmihály között, 7461-es jelű utat Rábagyarmat és Rátót között, 8708-as jelű utat Pinkamindszent és a határ között, a 7452-es jelű utat Kemestaródfa és Pinkaszentkirály között, a 8713-as jelű utat Pornóapáti és a határ között, a 8714-es jelű utat Felsőcsatár és Vaskeresztes között, illetve Pornóapáti és Horvátlövő között is,

- Pest vármegyében a 1113-as jelű utat Szentendre térségében, a 11307-es jelű Szigetmonostor-Határcsárdai komphoz vezető utat, a 11308-as jelű Szentendre-Szigetmonostori révhez vezető utat, a 11311-es jelű Leányfalu-Pócsmegyeri komphoz vezető utat, valamint a 11315-ös jelű Dunabogdányi hajóállomáshoz vezető utat.

Az áradások miatt továbbá több helyen, így Neszmély és Dunaradvány, Visegrád és Nagymaros, Szentendre és Szigetmonostor, Százhalombatta és Tököl, illetve Lórév és Adony között is szünetel a kompátkelés.

Átadták a forgalomnak a Duna felett átívelő új Tomori Pál Duna-hidat, azaz az 512-es főutat, ami közvetlen kapcsolatot teremt Foktő település és Dunaszentgyörgy között.