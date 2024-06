Gulyás Gergely: Felháborító, igazságtalan és elfogadhatatlan az Európai Bíróság ítélete

Egy olyan módosítás született, amelynek lényege, hogy válás vagy gyermekszületés elmaradása miatt felmerül a visszafizetés kötelezettség, illetve a kamattámogatás megszűnése miatti kamatfizetési kötelezettséget méltányosságból el lehet engedni. Ez egy létező jogintézmény volt eddig is és ahogyan eddig, úgy a jövőben is az összes körülményt figyelembe veszik majd. Ez kormányrendelet volt eddig, most viszont törvényi szintre emelték, mert állami követelésről való lemondást csak törvényi felhatalmazással lehetséges