Gyalázatos jogsértés a migránsok miatt Magyarországot büntető, brutális bírság az alkotmányjogász szerint

A mostani döntést sokan tartják igazságtalannak.

De jelen ügy kapcsán a legkirívóbb eljárási szabálysértés a Bíróság mérlegelési jogkörében figyelhető meg.

Alapvető feltétel ugyanis, hogy mérlegelési jogkörének gyakorlása során a Bíróságnak minden esetben úgy kell meghatároznia a kényszerítő bírságot, hogy az egyrészt megfeleljen a körülményeknek, másrészt arányos legyen a megállapított kötelezettségszegéssel, valamint az érintett tagállam fizetési képességével.

Az Európai Bizottság kérelmén történő hetvenszeres túlterjeszkedés ennek a követelmények semmiképpen sem feleltethető meg.

Magyarországnak milyen jogi lehetőségei vannak, ha nem akarja megfizetni a bírságot?

Az alkotmányjogász az Origo kérdésére azt is elmondta, hogy a most megszülető ítélet tehát számos részében megalapozatlan, illetve elfogadhatatlan, és felveti a hatáskör túllépés, sőt, az önkényesség kérdését is. Hasonló esetekre bőven találunk példát az elmúlt időszakból. E körben mindenekelőtt érdemes megemlíteni a Német Szövetségi Alkotmánybíróság 2020. május 5-i döntését, amelyben az alkotmánybírói fórum ultra vires-nek, vagyis önkényesnek és hatáskörén túlterjeszkedőnek minősítette az Európai Bíróság egy korábbi döntését, kijelentve, hogy az Németországban nem alkalmazandó.

Mivel levonható az ilyen típusú pénzügyi joghátrány a tagállamoknak járó pénzügyi keretből, érdekes felvetés, hogy mi van akkor, ha egy tagállam történetesen egy kifizetés előtt álló - esetleg visszatartott - uniós forrásra terheli az összeget. Mint ahogy elgondolkodtató ötlet, hogy a 2015 óta összesen közel 750 milliárd forintot kitevő, hazánk által önként vállalt, de közös határvédelemre kiadott tétel, hogyan ütköztethető jogilag a mostani igazságtalan és brutális szankcióval.

