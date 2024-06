Meggyilkoltak egy asszonyt Veszprémben

A rendőröket vasárnap, 12 óra 50 perckor tettek bejelentést, hogy egy idős asszony holttestét találták meg a veszprémi otthonában.

A helyszínelés közben kiderült, hogy az asszonyt meggyilkolták. A rendőrök emberölés gyanúja miatt indítottak nyomozást – írja a Police.hu.

Fotó: Police.hu

Ahogyan az Origo is beszámolt, pár héttel ezelőtt egy férfi kegyetlenül meggyilkolta szüleit Újpesten. A szülők egy IV. kerületi társasházban éltek a Liszt Ferenc utcában. Az anya nyugdíjas volt, az apa pedig biztosítóként dolgozott. A szülők a 37 éves fiuknak idén vettek egy lakást az egyik közeli utcában, de ennek ellenére is, többször visszaköltözött a családjához, ugyanis a szülei aggódtak a fiú mentális betegsége, skizofréniája miatt.

A gyilkos fiút a szülei többször megpróbálták rávenni, hogy betegsége miatt fogadja el az orvosi segítséget, és szedje be rendesen a gyógyszereit. A férfiért a többi rokona is aggódott, amiért nem szedte a gyógyszereit. Az egyik szomszéd elmondta, hogy mindig is gyanús volt nekik, főként a furcsa szokási miatt. A férfi mindig gumikesztyűben vitte le a szemetet, majd ezután a kesztyűt a kuka tetejére dobta. A szomszédoknál pedig rendszeresen hagyott ajándékokat. Sőt, a lépcsőházban hagyott babakocsikba pezsgőt és óvszert rejtett el - írja a Magyar Nemzet.

Szegednél egy férfi az ismerősével italozott annak otthonában. Összevesztek egymással, majd a férfi a vita hevében egy kemény tárggyal megdobta az ismerősét, aki emiatt elájult és a földre esett. Emiatt a férfi megijedt, azt hitte, hogy megölte az ismerősét. Úgy akarta leplezni a gyilkosságot, hogy felgyújtotta a házat. A tűzben az ismerős meghalt.

A múlt héten egy mezőberényi férfi próbált közeledni az egyik helyi söröző pultos nőjéhez, de nem járt sikerrel. Pénteken délelőtt halálra a késelte a nőt, majd megpróbált végezni magával. A rendőröket pénteken délelőtt értesítették, hogy az egyik mezőberényi sörözőben két ember megsérült. Az egyikük a pultos nő, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A másik egy férfi, aki életveszélyes állapotban van. Az eddigi információk szerint a 47 éves férfi többször is megszúrta a nőt.