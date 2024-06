Meghalt egy ember Gyöngyösön, gyilkosság történhetett

Meghalt egy ember Gyöngyösön, a Városkert úton, egyesek szerint megölhették.

Az esettel kapcsolatban Sotész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője annyit mondott, hogy valóban

holtan találtak egy embert a városban, azonban még tart az adatgyűjtés, így további információkat majd csak azután közölnek.

Az utóbbi időben több haláleset is történt, melyek esetében a rendőrök gyanúja beigazolódott, hogy gyilkosságról volt szó. Két nappal ezelőtt például holtan találtak egy idős nőt Hajdúszoboszlón. A helyszínelés során kiderült, hogy a 87 éves asszonyt meggyilkolták. Az esettel kapcsolatban egy férfit fogtak el, kihallgatása folyamatban van.

Ahogyan az Origo is beszámolt, egy héttel ezelőtt egy férfi kegyetlenül meggyilkolta szüleit Újpesten. A szülők egy IV. kerületi társasházban éltek a Liszt Ferenc utcában. Az anya nyugdíjas volt, az apa pedig biztosítóként dolgozott. A szülők a 37 éves fiuknak idén vettek egy lakást az egyik közeli utcában, de ennek ellenére is, többször visszaköltözött a családjához, ugyanis a szülei aggódtak a fiú mentális betegsége, skizofréniája miatt.

A gyilkos fiút a szülei többször megpróbálták rávenni, hogy betegsége miatt fogadja el az orvosi segítséget, és szedje be rendesen a gyógyszereit. A férfiért a többi rokona is aggódott, amiért nem szedte a gyógyszereit. Az egyik szomszéd elmondta, hogy mindig is gyanús volt nekik, főként a furcsa szokási miatt. A férfi mindig gumikesztyűben vitte le a szemetet, majd ezután a kesztyűt a kuka tetejére dobta. A szomszédoknál pedig rendszeresen hagyott ajándékokat. Sőt, a lépcsőházban hagyott babakocsikba pezsgőt és óvszert rejtett el - írja a Magyar Nemzet.

A meggyilkolt apa testvére tudta, hogy baj történt, mikor nem érte el a testvérét és annak feleségét. Ezért pénteken (május 24.) bejelentette a segélyhívón, hogy nem éri el a rokonait, nem tudja felvenni velük a kapcsolatot.

Ezután a rendőrök elmenetek a házaspár újpesti lakásához, ahol a katasztrófavédelem emberei betörték az ajtót és megtalálták a szülők holttestét. A Metropol szerint szerint a látvány, ami a lakásban fogadta őket a kettős gyilkosság után, még a tapasztalt helyszínelőket is megrázta. Amint kinyitották az ajtót, orrfacsaró bűz terjedtszét az egész épületben.