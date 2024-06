Végleg kibújt a szög a zsákból. Gyurcsány 100 százalékban irányítja Karácsonyt

– Katona Tamás, Gyurcsány korábbi pénzügyminisztériumi államtitkára, az Államkincstár elnöke a BKV Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.

– Nemes Gábor, a Gyurcsány-párt XVI. kerületi önkormányzati képviselője a BKV Zrt. igazgatósági tagja.

– A korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, manapság viszont Gyurcsány pártjának színeiben politizáló Szabó Zoltán pedig a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelőbizottságának a tagja.

Gyurcsány bukott embere ad tanácsot Karácsonynak

Mellettük központi szerepet tölt be Karácsony mellett Tordai Csaba. Tordai Demszky kabinetfőnökeként kezdte, majd előbb Gyurcsány Miniszterelnöki Hivatalának államtitkára lett, majd Bajnai is megtartotta pozíciójában az ügyvédet. Ebben az időben ismerkedtek meg Karácsonnyal, aki tanácsadóként és cégvezetőként is alkalmazta a bukott közszolgát.

Bukását egyébként az okozta, hogy 2009-ben a Magyar Közlöny felelős kiadójaként egy tíz éve hatálytalan rendelkezést hagyott benne az Alkotmány szövegében.

Lehet az is, hogy nem véletlenül. Tordai nemcsak a baloldali kormányokhoz, de a Soros-birodalomhoz is ezer szállal kötődik, hiszen alapítója és társtulajdonosa volt a bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott Átlátszónak, de kuratóriumi tagja is volt a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás Alapítványnak is, és egy harmadik sorosista szervezetet is ő alapított a kormányváltás után: a Költségvetési Felelősségi Intézetet.

Tordai Csaba Forrás: Kontra

Gyurcsány emberei mindenhol

Ne feledkezzünk el Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesről sem, aki 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd 2003 márciusától miniszteri tanácsadó a Miniszterelnöki Hivatalban. 2006 júliusától 2007 júliusáig a szociális és munkaügyi miniszter kabinetfőnöke; ezt követően 2009 áprilisáig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnöke volt (Kiss Péter volt ekkor a miniszter), majd 2009 áprilisától Bajnai kormányában (ekkortól a most már Gyurcsány-párti Molnár Csaba a miniszter) társadalompolitikai szakállamtitkár a Miniszterelnöki Hivatalban.