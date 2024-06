Vasárnap arról döntünk: háború lesz vagy béke

Centiméterekre vagyunk a tényleges háborús pusztítás további kiterjedésétől. Vasárnap le kell szavazni a háborúpártiakat, és a béke mellett kell döntenünk - jelentette ki Deutsch Tamás az Origónak adott interjúban. A Fidesz-KDNP EP-listavezetője szerint most vasárnap, június 9-én arról döntünk, hogy megálljt tudunk-e parancsolni Európa háborúba sodródásának, és megerősödnek-e a békepárti hangok Európában. Deutsch Tamás lapunknak hangsúlyozta, hogy a magyar baloldali pártok és képviselőik bárhogyan is próbálják elhazudni, a külföldi finanszírozóik nettó háborúpárti álláspontját képviselik. Leszögezte: a Fidesz-KDNP az egyedüli, amely a béke pártján áll. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezekben a sorsfordító hetekben fog majd eldőlni, hogy Európa hadviselő félként belép-e a háborúba. Brüsszel és a Soros-hálózat fanatikusan támogatja a háborút: atomfegyvereket akarnak telepíteni az ukrán határhoz, és európai katonákat akarnak Ukrajnába küldeni. Deutsch Tamás arról is beszélt, hogy június 9-én békepárti képviselőket kell küldeni az Európai Parlamentbe, hogy véget tudjunk vetni a háborús őrületnek. Brüsszelnek, Soroséknak és az általuk külföldről dollárokkal jól kitömött magyar baloldalnak az a célja, hogy mindenáron megbuktassák a békepárti és szuverenista magyar kormányt. A saját hazájuk ellen dolgozó háborúpárti, dollárbaloldali képviselőket egyszer és mindenkorra ki kell söpörni az Európai Parlamentből! - tette hozzá. Deutsch Tamás az Origónak beszélt még Magyar Péterről, a főpolgármester teljesítményéről, a Békemenetről, és arról is, miért aggasztó a Robert Fico elleni merénylet.

Milyennek tartja eddig a választási kampányt, mik a tapasztalatai? Mindig is kifejezetten szerettem a kampányidőszakokat. Ez olyasmi nekünk politikusoknak, mint az olimpiai versenyek előtti közvetlen felkészülés a sportolóknak. Lelkesítő és élményekkel teli ilyenkor is találkozni a választókkal. A Fidesz EP-kampánya nemcsak hazai, de európai összevetésben is a legszervezettebb. Országszerte 1200 településen, a falvakban, a városokban és a fővárosban mintegy 50 ezer lelkes támogatónk, aktivistánk segíti a munkánkat. A kampány utolsó hetében pedig személyesen, ajtóról ajtóra haladva bekopogtatunk majd több millió honfitársunkhoz, és el fogjuk mondani, hogy sorsdöntő választás előtt állunk, mert a háború és béke kérdésében fogunk majd dönteni. Most, június 9-én arról döntünk, hogy megálljt tudunk-e parancsolni Európa háborúba való sodródásának, és megerősödnek-e a békepárti hangok Európában. A magyar baloldali pártok és képviselőik bárhogyan is próbálják ezt elhazudni, a külföldi finanszírozóik nettó háborúpárti álláspontját képviselik. A Fidesz-KDNP az egyedüli, aki a béke pártján áll. Félnek az emberek a háborútól? Ki ne félne? Ráadásul az európai emberek a világ azon térségéhez tartoznak, ahol talán a legérzékenyebbek a háború fenyegetésére. Két világháború borzalmait kellett átélniük a kontinens polgárainak, és túlzás nélkül mondható, hogy nincs például olyan magyar család, amelyben ne történt volna valamilyen tragédia ezekhez a borzalmakhoz kapcsolódóan. Mindez pedig nem a történelem könyvek leckéje, hanem az életé. A magyarok tudják, milyen az, amikor háború van. Ezért is békepártiak. Deutsch Tamás szerint egyedül a kormánypártok állnak a béke pártján

Fotó: Deutsch Tamás/Origo Jelen állás szerint viszont egyáltalán nem a béke felé tart Európa. Borzalmas háború zajlik Ukrajnában: eddig ötszázezer halottat követelt, tíz millióan váltak földönfutóvá. Kárpátalján élő magyarok szenvednek és halnak meg a háborúban. Ezekben a sorsfordító hetekben fog majd eldőlni, hogy Európa hadviselő félként belép-e a háborúba. Brüsszel és a Soros-hálózat fanatikusan támogatja a háborút. Atomfegyvereket akarnak telepíteni az ukrán határhoz, és európai katonákat akarnak Ukrajnába küldeni. Évek óta elképesztő pénzeket öntenek Ukrajnába, eddig már 108 milliárd eurót fordított az Európai Unió Ukrajna finanszírozására, de ugyanezt teszi Amerika és a Világbank is. Bármennyire is fájdalmas kimondani: ma Ukrajna egy több lélegeztetőgépen életben tartott állam. Centiméterekre vagyunk a tényleges háborús pusztítás további kiterjedésétől. Vasárnap le kell szavazni a háborúpártiakat, és a béke mellett kell döntenünk. Hogyan értékeli Manfred Weber német politikus és Emmanuel Macron francia elnök háborús terveit?

A háborús pszichózis láthatóan teljesen elhatalmasodott Brüsszelben, a nyugati vezetők fanatikusan háborúpártiak. Döbbenetes, hogy addig jutottunk, hogy a francia elnök már kész vitát nyitni nukleáris fegyverek lehetséges alkalmazásáról is, miközben tudjuk jól, hogy az orosz-ukrán háborúban az orosz fél éppen egy nukleáris nagyhatalom. Ha a földrajzi Európa területén kirobbanna egy atomháború, akkor Európa egy pusztasággá válna, ki tudja, mennyi időre. Mindeközben pedig az Európai Néppárt német vezetője már európai szintű szabályozást akar a sorkatonaság bevezetéséről, ami a nagy egyenlőség jegyében még a nőkre is vonatkozna. Sőt a sorkatonai szolgálatról már birodalmi, brüsszeli hadseregként beszélnek. Őrület! Mindez azt jelentené, hogy a magyarok véréről mások döntenének. Ezt a közeljövőt szánjuk a gyermekeinknek? Biztosan nem! Már régóta beszélünk róla, hogy Brüsszelben gyökeres változás kell, de mindezek alapján azonnali fordulatra van szükség Európában. Június 9-én békepárti képviselőket kell küldeni az Európai Parlamentbe, hogy véget tudjunk vetni ennek a háborús őrületnek. Ha pedig ehhez a remélt európai békepárti győzelemhez még társulna egy Donald Trump győzelmét hozó novemberi amerikai elnökválasztás is, akkor a világpolitikában is bekövetkezne a nélkülözhetetlen békepárti fordulat. Nekünk béke kell! Nemrégiben jelent meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése. Mit gondol az abban foglaltakról?

Lényegét tekintve most két dolog derült ki: minden, amit már eddig is tudtunk a dollárbaloldal külföldről érkező törvénytelenül elfogadott guruló dollárjairól az úgy igaz, ahogy van; ráadásul az egész ügy még durvább, és még kiterjedtebb, a dollárbaloldali pártok még inkább kiárusították magukat a külföldi finanszírozóiknak. Hosszú évek óta erőszakos, pofátlan, az utóbbi években pedig már nyilvános módon, törvénytelen külföldi beavatkozás zajlik a magyar politikába. A helyzet úgy áll, hogy ma a magyar politikai életben a Fideszen és a KDNP-n kívül említést érdemlő társadalmi támogatottsággal bíró, békepárti erő nincs. A baloldali pártok nem a saját maguk urai, hanem mindannyian a finanszírozóik érdekeit szolgálják. Aki fizeti a számlát, az rendeli a nótát. És ha még emlékezünk, a dollárbaloldali pártok totál fel voltak háborodva, amikor az Országgyűlés elfogadta a szuverenitásvédelmi törvényt, és a Hivatal is felállt… Naná, hát féltek a lebukástól, hiszen mára gyakorlattá vált, hogy a magyar dollárbaloldal minden módon kiszolgálja a Magyarország szuverenitására törő külső, sokszor Európán kívüli hatalmi erőket. Mit gondol a baloldal állapotáról, és arról, amit az elmúlt években Brüsszelben tettek a képviselőik? Brüsszelnek, Soroséknak és az általuk külföldről dollárokkal jól kitömött magyar baloldalnak az a célja, hogy mindenáron megbuktassák a békepárti és szuverenista magyar kormányt. A finanszírozóiknak megfelelve a magyar dollárbaloldal európai parlamenti képviselői az elmúlt öt évben 21 Magyarországot elítélő parlamenti határozatot kezdeményeztek, támogattak. Deutsch Tamás

Fotó: Deutsch Tamás/Origo A leghajmeresztőbb hazugságok és rágalmak kitalálásával igyekeztek lejáratni a saját hazájukat, és minden energiájukkal azon munkálkodtak, hogy Magyarország ne kaphassa meg a jog szerint nekünk járó uniós forrásokat, hogy elvegyék a tanárok és az óvónők béremelését. A legvérlázítóbb pedig, hogy erre még rendkívül büszkék is. A saját hazájuk ellen dolgozó háborúpárti dollárbaloldali képviselőket egyszer és mindenkorra ki kell söprűzni az Európai Parlamentből! Magyar Péterről és pártjáról, a bizalmasa ügyéről mi a véleménye? Mit mutat az, hogy kik veszik körbe Magyart?

Az ellenzéki oldalon most egy intenzív lökdösődés, választási dulakodás zajlik. Ahogy miniszterelnök úr fogalmazott a Békemeneten: a dollárbaloldaliak egyáltalán nem a háborút, hanem egymást akarják legyőzni. Hagyjuk, hadd csépeljék egymást. Ott minden pofon jó helyre megy. A helyzet a következő: ma ez a liberális, dollárbaloldali pártokból álló ellenzék a választók szűk egyharmadát tudhatja maga mögött, így olyan messze vannak a többség megszerzésétől, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem foglalkoznak semmivel, nemhogy a magyar emberekkel, a nemzeti érdekekkel, csak a hatalom megszerzése, a külföldi finanszírozóik kiszolgálása érdekli őket. De nincs is ebben semmi meglepő, tudjuk jól, hogy a baloldal külföldről kapja a guruló dollárokat, a háborúpárti Soros-hálózat pénzeli mindannyiukat, fogott emberek, kilóra megvették őket. A baloldali pártok halmaza ugyanaz egyben, mint külön-külön: a külföldi finanszírozóik, a háttéremberek, a támogatóik mondták tollba, hogy kik kerüljenek Magyar Péter köré. A Tisztesség és Szabadság Párt olyan alapítókkal bír, akik nevéhez korrupciós ügyek fűződnek. Soros jól kiképzett emberei vannak ott Magyar Péter körül. A magyar polgárok az évek alatt már több kiadásban láthatták azt az egyszemélyes politikai show műsort, amit most éppen Magyar Péter csinál. Ugyanezt láthattuk Jakab Péter, majd Márki-Zay Péter esetében is. Márki-Zayt összellenzéki miniszterelnök-jelöltként rajongták körbe, a baloldali sajtó kritikátlanul emelte az egekbe. A dollármédia orgánumai ugyanazok mindkét Péter esetében. A sztratoszférába emelték Márki-Zayt, majd amikor óriásit buktak a választásokon, egyedül hagyták a színpadon. Most ugyanezt látjuk Magyar Péternél is. A Media1 írta meg, hogy a hvg hetilapban, majd a hvg internetes oldalán is megjelent, Magyar Péterrel készült interjú szövegét az ő kérésére megváltoztatták a 2006-os budapesti zavargásokkal kapcsolatban. Magyar először Gyurcsány Ferencet szidta, majd pedig kihúzatta az interjúból azt a részt. Mi lehet ennek az oka?

A magukat oly' nagyon független-objektívnek tartó dollármédia műhelyei egytől egyik virtigli, ezerszázalékos lakájmédia termékek. Részben a dollárbaloldali pártközpontokban szerkesztik őket, a dollarbaloldalt finanszírozók sorosista értelmiségi háttérvilágban tervezik meg, hogy kiről ki, és mit fog írni. A dollárbaloldalon évek óta különböző szereplők ugyanazt a dalt ugyanúgy játsszák el. Emlékezzünk rá, hogy a Momentum annak idején azzal kampányolt, hogy Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort is le fogják váltani, ehhez képest aztán szépen felkéredzkedtek Gyurcsány választási listájára. Vagy ott van a Jobbik, amelynek alapdokumentumában még feketén-fehéren szerepelt a Gyurcsány-utálat, ehhez képest politikai jóbarátok lettek, és közös listán indultak. Egyet felejtenek el a dollárbaloldaliak: hogy a választók mindig felismerik, ha hazudnak nekik. A magyar polgárok átlátnak a szitán, tudják, kik azok, akik valójában képviselik az érdekeiket, kik azok, akik békét akarnak. Ezért is nyert meg a Fidesz és a KDNP pártszövetsége 2006 ősze óta minden választást: parlamentit, önkormányzatit, európait. Tizenegyszer nyertünk egyhuzamban. Deutsch Tamás is a békepárti emberekkel együtt menetelt a Békemeneten

Fotó: Deutsch Tamás/Origo A Robert Fico elleni merénylet mire világít rá akár hazai, akár világpolitikai szinten? Mindenekelőtt a legfontosabb, hogy mielőbbi teljes felgyógyulást kívánjunk a szlovák miniszterelnöknek. Véleményem szerint nem lehet tovább félvállról venni, és tétlenül engedni a szélsőbaloldalon magukat haladónak nevező agresszív szereplők, politikusok erőszakkultuszának, ami testet ölt például az Antifa-mozgalom támadásaiban is. Mindannyian emlékszünk arra a szörnyű napra, amikor erőszakos szélsőbaloldali terroristák ártatlan magyar embereket a ruházatuk alapján találomra kiválasztottak, majd csak a Jóistenen múlt, hogy nem halálra verték őket. Ezek a szélsőbaloldali verőlányok és verőlegények csupán ezért jöttek Budapestre. A diktatúrák idejét idézve ezek az emberek azt gondolják, hogy valamely eszme érvényesítése érdekében akár a legbrutálisabb erőszakot is lehet alkalmazni, és az még jogos is. Ez elfogadhatatlan, ennek az őrületnek véget kell vetni! Ráadásul miközben ezek az emberek éppen a szélsőjobboldal veszélyével riogatnak, addig a szélsőbaloldaliak erőszakkal lépnek fel, és vernek félholtra embereket, és próbálnak megölni békepárti politikusokat. Mondjuk ki: Robert Fico a békepárti álláspontja miatt lett ennek a szörnyű merényletnek az áldozata. Hogyan vélekedik Karácsony Gergely főpolgármester teljesítményéről?

Ma a felmérések azt mutatják, hogy egyre több magyar városban, egyre több fővárosi kerületben akarják a polgárok leváltani a dollárbaloldali politikusokat. Budapesten is elérkezett az igazság órája: Karácsony Gergely arra építette az egész főpolgármesteri tevékenységét, hogy a nyafkaságból és a semmittevésből politikai teljesítményt faragjon. Szentkirályi Alexandra személyében olyan vezetőre van szükség Budapesten, aki cselekszik, aki odateszi magát. A budapestiek Karácsony Gergelynél többet érdemelnek, ezért változás kell Budapesten! Hatalmas tömeg vonult utcára a békéért

Miért volt fontos, hogy minél többen elmenjenek a múlt szombati Békemenetre? Minden idők és Európa legnagyobb Békemenetének messze önmagán túlmutató jelentősége is volt: ezekben a veszélyes napokban a béke melletti kiállás mindennél fontosabb. A magyar Békemenet már most vezető hír az európai országokban, nálunk, egy átlagos méretű európai országban egy hihetetlen méretű tömeg ment az utcára, és mondta ki, hogy azt várja el a politikusoktól, hogy vessenek véget a háborúnak, mert nem akarják a fiaikat, a lányaikat a frontra küldeni meghalni Ukrajnáért. Azt hiszem mi, magyarok szombaton igazán megmutattuk Európának, hogy békére van szükség, mert ezen múlik Európa, a gyermekeink, unokáink jövője. De ne feledjük, győzelem csak akkor van, ha vasárnap mind elmegyünk, és mind szavazunk! Csak a béke, csak a Fidesz!

