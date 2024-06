„Az európai parlamenti (EP) választásokon nemcsak pártlistákra, hanem egyúttal háborúra vagy békére is szavazunk. Vannak pártok, amelyek nyíltan háborúpárti álláspontot képviselnek, fegyvereket és katonákat küldenének Ukrajnába, valamint vannak olyan pártok is – mint hazánkban a Fidesz és a KDNP –, amelyek nyíltan vállalják a békepárti álláspontjukat. Ezzel a magyar és nem utolsósorban az európai emberek akaratát is képviselik, szemben a brüsszeli elittel, amely döntései során a globalista, háborúpárti nagytőke érdekeit tartja szem előtt” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász.

Annál hangosabb lesz a béke iránti igény, minél több békepárti politikust küldünk Brüsszelbe – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász. A Századvég tanácsadója szerint a Fidesz választási programja egyértelművé tette, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetése nem képes kezelni a kontinenst súlytó problémákat, főként az Ukrajnában dúló háborút. „Az európai parlamenti (EP) választásokon nemcsak pártlistákra, hanem egyúttal háborúra vagy békére is szavazunk. Vannak pártok, amelyek nyíltan háborúpárti álláspontot képviselnek, fegyvereket és katonákat küldenének Ukrajnába, valamint vannak olyan pártok is – mint hazánkban a Fidesz és a KDNP –, amelyek nyíltan vállalják a békepárti álláspontjukat. Ezzel a magyar és nem utolsósorban az európai emberek akaratát is képviselik, szemben a brüsszeli elittel, amely döntései során a globalista, háborúpárti nagytőke érdekeit tartja szem előtt” – tette hozzá ifj. Lomnici Zoltán. A katonák felkészülnek az esti harcra a frontvonalon

Fotó: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images A baloldal nem változik A szakértő emellett hangsúlyozta, hogy a szomszédunkban dúló háború az emberi veszteségeken túl, a gazdaságra is komoly csapásokat mér, „a baloldal pedig mindeközben még mindig háborúba sodorná az országot, mit sem törődve fiatal­jaink életével és azzal a súlyos történelmi teherrel, amelyet az elmúlt évszázadban kénytelenek voltunk magunkkal cipelni". Teljesen elvakítja őket a politikai haszonszerzés és a hatalom újbóli megkaparintásának vágya, amiért cserébe nekik semmi sem drága – hangsúlyozta az alkotmányjogász. Emellett a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a június 9-ei választásnak kiemelt jelentősége lehet, hiszen ezáltal meghatározó üzenetet küldhetünk az európai elit számára. Ez az üzenet pedig túl fog mutatni a 21 magyar képviselőn. „Annál hangosabb lesz ugyanis a béke iránti igény, minél több békepárti politikust küldünk Brüsszelbe. Hazánknak pedig példaként kell elöl járnia, megmutatva, hogy a magyarok nem kérnek sem a háborúból, sem a háborúpárti képviselőkből." – mondta ifj. Lomnici Zoltán. A június 9-ei választás sorsfordító jelentőséggel bírhat az egész kontinens számára.

