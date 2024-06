Háború vagy béke – nincs és!

Zöldhasúkért megvett újságírók nyomasztják a legitim magyar kormány tagjait: miért nem bégetitek ugyanazt, mint az európai élcsapat? Hiszen morálisan egyedül az a helyes, amit a fenséges szájak üzennek nekünk – érvelnek. Tegnap a hadseregek leépítését, a maszkulinitás büntetését, a férfierőszak száműzését, a női és feminin vezetőket istenítették – mert ők majd nem hoznak ránk háborús pusztítást –, ma ugyanezek a háborús fátumot, az ölést rajongják, és azt üzenik, indulni kell a ruszki ellen, mert a szabadságunk a tét - írja Kobza Miklós, az Alapjogokért Központ kreatív vezetője a Magyar Nemzet hasábjain.

35 év alatt gyengévé és kiszolgáltatottá tettek bennünket – ma arról delirálnak, hogy „szétzúzzák” Oroszországot. Közben követelik, hogy az elvakult ideologikus hibáik miatti stratégiai gyengeségünk ellenére egyként, ­kötelezően rajongjuk ezt az elképzelhetetlenül pusztító keleti háborút; mi több, legyünk részesei pénzzel, fegyverrel, katonákkal.

Aki nem lép egyszerre, a pofája lapos lehet estére: az ellenvélemény, a háborúellenesség jutalma az alpári megbélyegzés, a letiltás, a cenzúra, a feljelentés. Vagy a golyó.

A Nyugat kivetítette önmaga holografikus ikonosztázát Ukrajnába, hogy az „európai értékek, a szabadság és a demokrácia védelmében” csatába parancsolja az utolsó 27 éves ukránt is, a végtelennél is hatalmasabb síkságon, Európa leghidegebb csillagösvénye alatt.

Mélységesen erkölcstelen, ördögien amorális cinizmusba süllyedve – ukránok harcolnak a mi szabadságunkért, ők vannak a lövészárokban, ahogy fogalmaznak – mészárszékre üldöz több százezer embert, csak hogy egyszer végre letérdeljen már a ruszki. Őrült és kakofón, ostoba beszéd mindenfelől – és már nemhogy „értékek”, de rendszer sincsen benne egyáltalán.

Az ukrán katona életének végére a lövészárok rókalyukába lőtt orosz tüzérségi gránát vagy a semmiből lecsapó drón tesz pontot. Szemben álló társa, az orosz filmezi: „Ha megöltük az ellenséget, azzal a lendülettel el is temetjük” – fogalmaz maliciózusan. Az ötforintosnyi cafatokra szaggatott ukrán hirtelen végzete még ebben a formában is nemesebb kimúlás, mint azé a társáé, akit holtában ottfelejtve a földút susnyás árkában zabál fel kopott zubbonyából egy szabadon kószáló sovány disznó. A többi halottnak is ez a sorsa, a holló jár a szemére és a lágy részeire, majd a döglégy férge emészti el emberhez méltatlan módon egy temetetlen sírhantban; értelmetlenül bevégzett életének az időt kiálló sisak az egyetlen mementója. Hátrahagyott gyermeke évekig hallgatja még a megnyugtató hazugságot anyjától: apukád nemsoká hazatér, mert nagyon szeret. Merthogy

az ukrajnai háború valósága a médiahazudozással szemben ez: Kékestető méretű hullahegyek, hektáros temetők kék-arany lobogók alatt, amíg a szem ellát. Halott férfiak tömegei, akiket menteni lehetett volna – ha lett volna erre akarat. Ha erre lett volna akarat.

Az évtizedek alatt demilitarizált, de gőgös és kevély skanzen-Európa elitjének képzeletét – legyen az szociáldemokrata, liberális vagy zöld, nevében konzervatív vagy kereszténydemokrata, teljesen mindegy, mára egyre megy – elragadta a háborús fatalizmus: fejükben az örök béke és a háború egyaránt csak totálisan létezik. Nekik a kanti örök béke: örök háború. Alternatíva nincsen, csak az ölés létezik. Gyanús, aki az eszetlen vérontás befejezését követeli, mert egy higgadt, józan realista, akinek a szíve is a helyén van. Az ellenvéleményt megfogalmazók, a szkeptikusok lényegtelen – bár felettébb veszélyes – „szélsőjobboldaliak” vagy életjelet nem mutató „szélsőbaloldaliak”. Egytől egyig Putyin ügynökei, ömlik a totálissá homogenizált propaganda felületein. A DDR feltámadt.

Ha Orwell fellapozná a 2024-et, szájából kibukna a félig szítt ikonikus cigaretta.

Mert aki megkísérel érvelni, más megvilágításba helyezni, elővenni történelmi tudását és ebből fakadó nemzeti érdekeinket, vagyis aki tűzszünetet és béketárgyalásokat követel, az Putyin „csicskása”, „kitartottja”, „csatlósa”, akinek egyetlen öröme az életben, hogy az orosz autokrata háta mögül tekinthet a világra – érvelnek leghaladóbb progresszív újságíróügynökeink és a szőröstül-bőröstül megvett nyegle, meztelencsiga-jellemű politikusügynökök, mint Karácsony is. A „Putyin-báb” elítélésében nincs pardon. Ezért

Európában mára csak a legbátrabbak luxusa ellenvéleménnyel élni. A felhergelt morálcsőcselék pusztító gyűlöletének lincsmámora senkinek se hiányzik a tarkójáról. Senki se kívánja a Robert Fico hasába fúródó golyókat. Hallgat hát mindenki, ki tart a mocsár bűzös leheletétől. Ha nem hallgat, mint ahogy Orbán Viktor miniszterelnökre se lehet szájzárat erőszakolni, akkor pedig a háborús nyomásgyakorló hálózat új, csereszabatos Magyar Péter-kitartottjainak csettintésére letiltás és cenzúra jön a közösségi hálózatokon – miközben ugyanezek liberális demokráciáról, szabadságról és jogállamról blabláznak naphosszat.

Az európai progresszió új vallása, ez a keleti szláv, polgárháborús konfliktus már-már világháborúvá van eszkalálva – a „Wild Fields” mezején nem először. Az amerikai, globális és globalista, majd nyomában loholva a nyugati média, és ezt szolgaian másolva a hazai, dollárokkal stafírozott cselédmédia az égig stilizálta a konfliktus tétjét, és ez elragadta az európai élcsapat képzeletét. Most ebben kell hinni. A hitszegők büntetése a kiátkozás. Az élcsapat vakon rohangál hát a beláthatatlan keleti sztyeppén, alig nyolc évtized elteltével újra a keleti arcvonalon lángoló német csúcstechnika árnyékában.