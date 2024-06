Hankó Balázs: A világ legjobb dolga magyarnak lenni

Minden életszakaszomban az újításra törekedtem. Ha visszagondolok a Semmelweis Egyetemen töltött időszakra, ott a gyógyszerészképzést kívántam gyakorlat-közelibbé tenni, de az egyetem gyógyszerellátásában is sok, a betegek javát szolgáló változást vezettünk be. Merkely rektor úr helyetteseként stratégiai ügyeken is dolgozhattam, a Semmelweis Egyetem fejlődési pályára állításán közösen munkálkodhattunk. Miniszteri biztosként az orvosképzésünk válhatott még erősebbé. Helyettes államtitkárként a megújult magyar felsőoktatásért, a modellváltásért dolgoztunk sokat.

Minden területen újításokra törekedtem, azon dolgoztam, hogy a gyakorlatot, a lényeget helyezzük a fókuszba.

Büszke vagyok, hogy ezek az újítások eredményeket hoztak.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere

Fotó: Talán Csaba

Az elmúlt másfél évben pedig államtitkárként vitte a felsőoktatást…

Ha a felsőoktatást nézzük: működik a megújult magyar modell. Lépünk előre az egyetemi rangsorokban: 12 egyetemünk a világ legjobb öt százalékában van. Egy egyetemünk - a Semmelweis Egyetem - pedig a világ legjobb egy százalékában. A múlt héten jelent meg az egyik nagy nemzetközi rangsor, a QS, amelyben három egyetemünk - a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és az ELTE - a legjobb 600 közé került. Ez a világ legjobb két százaléka. Két egyetemünk - a Pécsi Egyetem és a BME - a legjobb 800 közé került. További hat egyetemünk is előkelő helyen szerepel a nemzetközi ranglistán.

Az elmúlt években egyre sikeresebbek a felsőoktatási intézményeink - annak ellenére, hogy Brüsszel mindent elkövet azért, hogy gáncsolja a magyar egyetemistákat és kutatókat.

Három lényeges kérdést érdemes vizsgálni. Az első, hogy jobbak lettek-e egyetemeink? A második: többen jelentkeznek-e a felsőoktatási intézményekbe? És a harmadik pedig az, hogy hogyan alakult az elmúlt időszakban a finanszírozás? Az első kérdésre a válasz: igen. Lényegesen jobbak lettek az egyetemeink. A második kérdésre is igen a válasz, hiszen az egyetemek vonzóbbak lettek a fiatalok számára: második éve több, mint 120 ezren jelentkeznek a megújult magyar felsőoktatásba. A harmadik kérdésre is igennel válaszolhatunk, mert a finanszírozás duplájára emelkedett úgy, hogy minden második forintot teljesítmény alapján kapnak az intézmények - ez jó a fiataloknak, hiszen az oktatási siker az övék, és a kutatási sikerekkel is haladunk előre.