Kiemelkedőt nyújtottak a magyarok a különleges bokszgálán

Magyarország is ringbe szállt a bokszvilág legújabb különleges projektjében, a HELL Boxing Kings-en, melynek nagykövete maga a legendás világbajnok, Roy Jones Jr. volt - számolt be a hírről a TV2 Tények. A versenyen részt vett még többek között Horvátország, Görögország, Szlovákia, Azerbajdzsán és Románia is. A tíz résztvevő országban lezajlott sikeres selejtező szakasz után a legjobb bokszolók múlt héten már Magyarországon, Miskolc városában nézhettek szembe egymással.

85 meccs, több mint 20 kemény kiütés és tomboló érzelmek – ezeket hozta a HELL Boxing Kings második fordulója. A három nap során két győzelemre volt szüksége a legjobbaknak a következő szakaszba való bejutáshoz. A millió dolláros verseny négy súlycsoportjában így már csak nyolc harcos folytatja a küzdelmet a nagyvonalú díjakért. A verseny házigazdája, Magyarország kilenc versenyzővel jutott tovább a negyeddöntőbe, és egyedüliként mondhatja el magáról, hogy valamennyi kategóriában indíthat harcosokat. - írták. A házigazda mellett öt bokszolót küldhet Románia, négy helyet szerzett Szlovákia és Azerbajdzsán, három versenyzőt vihet tovább Görögország, két-két bajnokot pedig Szerbia, Csehország és Bulgária. Horvát színekben csak Fran Hodak nehézsúlyú bokszoló aratott győzelmet, Bosznia-Hercegovina pedig egyik súlycsoportban sem tudott végül bekerülni a legjobb nyolc közé. További részletek a tenyek.hu oldalon.

