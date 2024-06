Év végéig marad a lakossági kamatstop, Brüsszel a rezsicsökkentés kivezetésével faragná az államháztartási hiányt – heti összefoglaló

Július 1-jétől nyújtható be kölcsönkérelem az otthonfelújítási programra az MFB Pont Plusz lakossági hálózat fiókjaiban. A végleges felhívás június 17-én délután jelent meg a Pályázat.gov.hu oldalon. Az 1990 vége előtt használatbavételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítésére a kormány döntése alapján még kedvezőbb feltételekkel igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön. A társadalmi egyeztetésen beérkezett rekordszámú észrevételen alapuló módosítások szélesebb kör számára teszik elérhetővé a programot. Több újdonság, pontosabban könnyítés is belekerült, így például hosszabb lett a maximális futamidő, fa nyílászárókat is be lehet építeni, szakmai szervezetek felvetésére is bekerült a támogatható tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése.

Strandok: kinyitott a Római, ennyivel emelték a jegyárat

A héten megnyitotta a szezonális strandokat is a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., hétfőtől lehet menni úszni a Rómaira és június 22-től a Pünkösdfürdői Strandra is. A jegyárakat 8-11 százalékkal emelte meg az üzemeltető vállalat, továbbra is külön jegyárak vannak hétköznap vagy hétvégén. A Római esetén egy felnőtt belépő múlt évben hétköznapokon 3200 Ft volt, idén 4000 Ft. Hétvégén tavaly 3600 forint volt, idén ez 4000 forintra emelkedett. A diák és nyugdíjas jegy idén 3100 forintba, kerül, a tavalyi 2800 forinthoz képest.

A hűvös vizű Pünkösdfürdői Strandon alapvetően alacsonyabban voltak a jegyárak, ott egy hétköznapi felnőtt belépő 2500 forint volt, ami idén 2700 forintra emelkedett. Hétvégén 2600 forintot kellett fizetni a múlt évben, idén már 2900 forintot. Ez a két legolcsóbb strand Budapesten.

Ausztriai munkák: sok ezer magyar hagyta ott, de rögtön visszamentek

Az áprilisi és a májusi nyilvántartások is megjelentek az osztrák munkaerőpiacon dolgozó külföldi munkavállalókról. Ebből kiderül, hogy Ausztria nemzetközi munkavállalói rétege csúcsra ért májusban és 2024-ben először haladta meg az egymilliós létszámot. Nyugati szomszédunk népessége mintegy 9,1 millió fő, ez tehát azt jelenti, hogy közülük minden kilencedik már nem osztrák állampolgár.

Összességében a nyolcszor kisebb lélekszámú Magyarország lényegében ugyanannyi munkaerőt ad az osztrákoknak, mint Németország és Ausztriában minden nyolcadik külföldi dolgozó magyar volt 2024 májusában.

Az Ausztriában dolgozó magyarok felfutása ráadásul annak is köszönhető, hogy beindult a nyári turisztikai szezon, amely az osztrák munkaerőpiacon szokásosan komoly munkaerő-keresletet generál. Jósolni mindig nehéz, de a korábbi évek tapasztalatai alapján az várható, hogy a következő hónapokban tovább nő majd az Ausztriában dolgozó magyarok száma.