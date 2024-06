Meddig marad a borzalmas meleg?

A hétvégén beköszönt az igazi nyár, szombaton 35, vasárnap akár 37 fokot is mérhetnek. Az országban több vármegyére is kiadtak riasztást, mivel az átlagos középhőmérséklet elérheti akár a 27 fokot is. Vasárnapra mindössze négy vármegyére, Nógrádra, Hevesre, Borsod-Abaúj-Zemplénre és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére nem adtak ki másodfokú riasztást.

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn még kitart a hőség, de már aznap megérkezik egy hidegfront északnyugat felől. Ez már délutántól okozhat országszerte záporokat és zivatarokat. Valahol a hőmérséklet már visszaeshet 23 fokra. Kedden továbbra is marad a napos idő, keleten lehet számítani esőre. A hőmérséklet mérséklődik kellemes 25 fokra.

Ahogy korábban megírtuk, a meteorológiai szolgálat riasztást adott ki az elviselhetetlen meleg miatt.