Több helyen durva vihar volt szombaton, mutatjuk, hol lesznek zivatarok és jégeső vasárnap

Szombati időjárás

Ma reggel írtunk arról, hogy órákon belül leszakadhat az ég és másodfokú riasztást adtak ki több térségre is. A másodfokú riasztásnak megfelelően szombaton zivataros időjárás volt Magyarország több vármegyéjében. A HungaroMet tájékoztatása szerint szombaton a front érkezésével már hajnalban voltak zivatarok a Dunántúlon, majd ezek kora délutánra átvonultak Magyarország felett.

Napközben tiszta volt az ég és gyorsan emelkedett a hőmérséklet, ráadásul a front előtt rendkívül nagy volt a labilitás. Így volt kellő ideje és energiája kifejlődnie egy masszív zivatarrendszernek a bosnyák és szerb hegyekben, ami aztán estefelé az Alföld fölé ért. Ebből lett a legtöbb villám és a legtöbb "durvább" radarjel a 24 órás összegzett térképeken.

Több helyen fordult elő 50 mm-t meghaladó eső.

Vasárnapi időjárás

Ma is lehetnek még zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunától keletre, illetve a Duna vonalában, azonban a tegnaphoz hasonló zivatarrendszer kialakulására nem számítanak a szakértők. Délkeleten, keleten néhol intenzívebb zivatarra is van esély, amit jégeső is kísérhet (2 cm körüli vagy általában kevéssel afeletti átmérővel), amit az előrejelzés szerint 90 km/h körüli széllökés kísér majd. A reggeli órákban kelet felé megszűnnek a zivatarok.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz, ami késő estére 20 és 25 fok közé csökken majd le.

A nap további részében a déli, délkeleti országrészben késő estig, éjfélig, illetve délután kb. a Duna vonalában van esély helyenként zivatar előfordulására. Zivatar környezetében általában viharos (60-90 km/h) széllökés, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel), intenzív csapadék előfordulhat - írja a HungaroMet.

