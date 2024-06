Másodfokú riasztást adtak ki ezekre a vármegyékre

A veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Szombat éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásnak veszélye miatt Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Pest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére.

Az előrejelzés szerint az ország keleti, délkeleti felében-kétharmadában egyre kedvezőbbé válnak a feltételek - nagy területen és akár több hullámban - heves, károkozó zivatarok kialakulásához is. Ezek esetén erősen viharos, óránkénti 90-100 kilométeres szélrohamok, nagy méretű - akár 5 centiméternél is nagyobb átmérőjű - jég, valamint felhőszakadás fordulhat elő. Szombat estétől vasárnap reggelig, délelőttig változatlanul főként az ország délkeleti felén, kétharmadán lehet számítani több hullámban zivatarokra, elsősorban a Tiszántúlon heves zivatarokra, amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az időjárási helyzetre tekintettel akár a legmagasabb fokú, piros zivatarriasztást is kiadhatják.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat - kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt - javasolt védett helyre vinni.

Azt kérik, lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.