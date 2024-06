Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést a választás napjára, mutatjuk, hol!

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a két vármegyében vasárnap hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Emiatt a két érintett vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.

Az ország többi részére zivatar veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnap éjfélig, itt elsősorban a villámlás jelent veszélyforrást, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Emellett Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyék kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt.

Ez azt jelenti, hogy az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben pedig a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot, itt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben magas középhőmérséklet miatt.

Heves zivatarok és viharos széllökések is lesznek az ország egyes területein a választás napján (illusztráció)

Foto: MTI/Koszticsák Szilárd

Az előrejelzés szerint vasárnap délelőttig szórványosan valószínű zivatar, egyre inkább az ország keleti, északkeleti harmadában. A zivatarokat felhőszakadás és viharos, óránkénti 55-70 kilométeres szél kísérheti.

Vasárnap napközben elsősorban keleten, délutántól egyre inkább északnyugaton, nyugaton alakulhatnak ki zivatarok, ezekhez néhol viharos széllökés, jégeső, felhőszakadás is társulhat. Várhatóan kora estétől, estétől előbb északnyugaton, majd késő este északon, északkeleten, az éjféli óráktól az Észak-Alföldön egyre valószínűbb a zivatarok rendszerbe szerveződése. Környezetükben északnyugaton, északon viharos széllökés is kialakulhat.

Az ország északkeleti felében egy-egy heves zivatarra is van esély óránkénti 90-100 kilométeres széllökés, 2 centiméteresnél is nagyobb jég, és 30-40 millimétert meghaladó hirtelen lezúduló csapadék kíséretében. Egy terület fölött a cellák ismétlődő jelleggel is áthaladhatnak, így helyenként 50 milliméter feletti csapadékösszeg is kialakulhat.