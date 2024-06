Így botorkál tökrészegen Magyar Péter a rakparton, miután közbotrányt okozott és kidobták a luxus-szórakozóhelyről - videó

Miután nyilvánosságra került, hogy Magyar Péter botrányosan viselkedett egy szórakozóhelyen - ahonnan végül a biztonsági őrök kivezették-, a politikus kisebbíteni próbálja a történteket - írja a Ripost.

Magyar Péter

Ahogy arról beszámoltunk, az agresszív baloldali politikus, Magyar Péter megtámadott egy embert péntek hajnalban egy elit szórakozóhelyen, garázdaság gyanúja miatt nyomoznak a hatóságok. Erről a belvárosi klubról azt érdemes tudni, hogy rendkívül népszerű és akár egymillió forintot is el lehet költeni egy éjszaka. A legdrágább whiskeyből egy üveg (hét deci) 275 ezer forintba kerül, tehát egy feles nagyjából 20 ezer forint körül van. A szórakozóhelyen 150-250 ezer forintért lehet egy üveg pezsgőt vásárolni. Magyar Péter szemtanúk szerint a sör mellett ezekből is fogyaszthatott. A klubban 75 és 100 ezer forintért is lehet egy üveg vodkát venni, míg egy üveg tequila 220 ezer forintba kerül.

Magyar is több százezer forintba kerülő italokat fogyasztott, majd a vendégekkel kötözködött, míg végül a biztonságiak dobták ki.

Ahogy megírtuk, teljesen egyedülálló botrányt okozott Magyar Péter azzal, hogy részegen egy civilt támadott meg egy budapesti szórakozóhelyen. A baloldali politikus nemcsak ütötte a férfit, de a telefonját is ellopta.

Ilyet a világon sehol nem látni, más országokból is legfeljebb arról jön hír, hogy politikusok egymással dulakodnak a parlamentben. Magyar Péter minden határon túlment.

A Ripost cikke szerint Magyar a közösségi médiában azt írta, hogy "több tucat fiatal társaságában jó hangulatú buliban táncoltunk a belvárosban. Nem tudom, mi az oka annak, hogy Magyarországon irritál valakiket, hogy több tucat fiatallal együtt táncolunk és selfizünk. A fiatalok a pultnál sorban rendelték az italokat, engem is meghívtak néhányra."

Csakhogy a szemtanúk egészen másról, lényegében botrányos részegségről számoltak be. Közben sorra terjednek az esetről készült videók és fotók. Például amikor a Tisza-párti politikus a földön csúszva mászik át egy sikoltozó nő lába között.