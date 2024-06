A puskapor szaga a fronton vagy a húsleves illata a vasárnapi családi ebédnél? - ez a választás tétje a legsikeresebb influenszerek szerint

Rálay Philip, kommunikációs és médiaszakember, producer is szavazásra buzdít mindenkit. Ő is ismertette, hogy a jelenlegi háborús pszichózisban minden egyes szavazat számít.

Együtt ERŐ vagyunk! Minden egyes szavazat számít! Csak a BÉKE, csak a FIDESZ!

– fűzte hozzá a békemenetről megosztott fotójához.

Rákay szólt a budapesti választás tétjéről is, arról, hogy a fővárosiak lehetőséget kaptak arra, hogy elzavarják a teljesen tehetségtelen, alkalmatlan és korrupt Karácsony Gergelyt.

Budapestiek! Itt a ragyogó alkalom, hogy együtt végre elkergessük hasznavehetetlen, hiperpasszív GELGELYT! Minden szavazóhelyiségben lesznek majd NAGY LÁDIKÁK, azokba dobjuk be szépen a voksainkat! Főpolgármesterként Vitézy Dávid, listán pedig a Szentkirályi Alexandra vezette csapat a tökéletes választás!

– írja Rákay a szavazás tétjéről.

Engedjük, hogy GELGELY holnaptól még később ébredhessen, és naphosszat posztolhasson a méhlegelőkről! (Nyugi, Gelgely! Az ismeretlen eredetű kampánypénzek, a Lánchíd-mutyi és az elmúlt öt év egyéb vállalhatatlan ügyei miatt bőven lesz még alkalmad áldozati pózba vágni magadat!)

– tette hozzá.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szintén közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a szavazás fontosságára.

Eljött a nap! Menjünk el szavazni! A tét óriási: háború vagy béke!

– írta közösségi oldalán Deák.

Deák szólt Európa sorsáról is. Szerinte egy szavazaton is múlhat ez. A véleményvezér és politológus egy fotót is megosztott a szavazásról a közösségi oldalán.

Csak egy szavazat, de Európa sorsa is múlhat rajta. Irány szavazni, csak a béke!

– hívta fel a figyelmet.

A szavazás után Deák Dániel is megoszott egy videót, melyben a választás tétjéről és a dollárbaloldal háborúpártiságáról is szól.