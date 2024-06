Több diák is brutálisan megkéselte az osztálytársát

Az egész osztályt meg akarta ölni egy sajókazai fiú

Legutóbb június 8-án jött a hír, hogy le akarta mészárolni az osztálytársait egy sajókazai fiú. A Sajókazai Általános Iskola tanára az óráján vett észre, hogy az egyik diákja, egy nagyobb konyhakést vesz elő a táskájából. A kést a saját nyelvén húzogatta. A tanárnő ezt követően a kést azonnal elvette tőle.

A késes fiúról kiderült, hogy tagja egy chat csoportnak, amelyben egy sajókazai mészárlásról és ennek kapcsán egy bázis létrehozásáról írt, valamint olyan bejegyzést tett közzé, hogy a "sajókazaiak mind meg fognak fizetni!"

A fiú később megírta az osztályfőnökének, hogy a késsel, amit magával vitt,

az volt a terve, hogy azzal az egész osztályt megölje.

Most letartóztatták, a bíróság álláspontja szerint ugyanis megalapozottan tartani lehet attól, hogy a még kihallgatandó tanúkat befolyásolja, és a bizonyítást veszélyezteti, vagy valóban beváltja az ígéretét, és rátámad az osztálytársaira. A fiú ellen emberölés előkészülete miatt indult ellene eljárás.

Képünk illusztráció.

Fotó: pixabay.com

Bőnyi késelés

Idén áprilisban nem csak fenyegetésekről, hanem konkrét tettekről lehetett hallani. Egy szintén általános iskolás, hatodik osztályos diáklány ugyanis leszúrta osztálytársát a bőnyi Szent István Általános Iskolában.

A lány annyira súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopter vitte a győri kórházba.

Az első óra után a hatodik osztályos lány elővett egy kést, amit a padjában rejtegetett, miután otthonról elvitte, majd azzal házba szúrta az osztálytársát.

Mint korábban megírtuk, a támadás olyan brutális volt, hogy még az ajtó is véres volt az osztályteremben. A helyiek szerint a családban az apa többször is megverte az anyát, aminek köze lehet a kislány viselkedéséhez. A rendőrök a késelés előtti hétvégén is kint voltak a családnál. Ráadásul a kislány egy halállistát is vezetett, amire pirossal írta fel azoknak a neveit, akikkel végezni akart. Mirella, a megszúrt kislány azóta felépült,