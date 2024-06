Itt vannak a pontos részletek: így tombolt részegen, így zaklatott nőket, így verekedett Magyar Péter - videó

Magyar Pétert a pénzen és a bulizáson kívül semmi más nem érdekli



Így őrjöngött az agresszív Magyar a sajtó ellen

Magyar Péter a példátlan botrány kirobbanását követően a Facebook-oldalán ment neki a komplett hazai médiának, azt hangoztatva: a magukat oknyomozónak nevező portálok és újságírók is mindenféle forráskritika nélkül veszik át a legképtelenebb hazugságokat róla. Eközben a valóság az, hogy azért ideges a baloldali politikus, mert túl sokan írtak a részeg botrányáról. Az agresszív baloldali politikusnak nagyon nem tetszik, ha rosszat írnak róla, főleg, miután túl sokan írtak a részeg botrányáról, ezért teljesen átvenné a média feletti ellenőrzést.

Magyar volt az is, aki márciusban letiltotta a balliberális propagandaoldal HVG cikkét, amely annak a rendőri jelentésnek a részleteit tárta fel, amiből kiderült, mi történt közte és volt felesége, Varga Judit között egy vita alkalmával. De nekiment a 444-nek, és az Indexet is indexre akarta tenni, amiért szerinte a lap keveset foglalkozott vele a választási kampányban. A leglátványosabb akciója pedig az volt, amikor két perc után felállt az Egyenes beszéd élő adásában és kisétált Rónai Egontól, az ATV stúdiójából.

A választási kampány során nemcsak Magyar Péter, hanem a baloldali propagandasajtó is többször azt állította, nem veszi fel EP-mandátumát megválasztása esetén, mégis úgy tűnik, hogy a havi 7-8 milliós fizetése volt a cél mindvégig. 2024 márciusában még olyat is mondott Magyar, hogy a piacról fog megélni június után. Korábban pedig kamuállásnak minősítette az EP-képviselőséget. Mindez azt is bizonyítja, hogy Magyar számára mindennél fontosabb a pénz.

Alkoholproblémák?

Magyar Péter márciusban a Kossuth téren az ügyészség épülete előtt tartott demonstrációja után sörrel a kezében volt látható. Ugyanazon a napon – néhány órával később a Vértanúk terén – egy újabb dobozt vett magához, majd áprilisban a Kossuth téri tüntetést követően is egy dobozos sört szorongatva érkezett meg az egyik közeli étterembe. Most pedig a túlzott italozásból lett komoly gondja.