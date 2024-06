A hirtelen lezúduló víz mellé sok helyen jég is esett. Debrecenben két szupercella is volt, itt diónál is nagyobb jégdarabok estek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat két vármegyén kívül a teljes országra citromsárga riasztást adott ki a zivatarok miatt. Az előrejelzések szerint szombaton este még várhatóak viharok, ám vasárnap már nem kell félnünk az égi áldástól

- írja a Ripost.