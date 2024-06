Újabb hírek érkeztek a Vígszínházban, előadás közben, magasból lezuhant színész állapotáról

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Vámpírok bálja pesti előadása közben a mélybe zuhant egy színész és súlyosan megsérült. Jegercsik Csaba péntek este a Vígszínházban egy külsős produkció által színre vitt musical előadásán esett le egy 3-5 méter magas díszletelemről - írja a Színház Online.

A nézőktől kérdezték, van-e köztük orvos.

A színész csuklója eltört és műteni kellett. Jó hírek érkeztek a kórházból, már túl van a műtéten és a csuklótörésen kívül más komolyabb sérülést nem szenvedett. A PS produkció posztjában maximális támogatásukról biztosították a szerencsétlenül járt színészt és felajánlották számára a teljes kártalanítást, valamint a rehabilitációban is a segítségnyújtásukat. A balest miatt kiesett jövedelmét is megtérítik. Jegercsik Csabát – aki több mint háromszáz alkalommal játszotta a szerepet – várják vissza az őszi előadásra.

Azt is hozzáteszik, hogy a baleset körülményeit még vizsgálják.

