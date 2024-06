A hétvégén berobban a kánikula, Európában már tombol a hőség

Jön az első nagy hőség

HungaroMet Nonprofit Zrt. kedden közölte, hogy szárazabbra fordul az idő és berobban a meleg Magyarországon is, amely előreláthatóan egészen sokáig kitart. A levegő, illetve tavak hőmérséklete is emelkedik, jelen kilátások alapján a lendület egészen a jövő hét közepéig kitarthat.

Pénteken is igazi nyári idő lesz, a 13-18 fokos hajnalt követően délután 27 és 33 fok közötti maximumokat mérhetünk.

A jövő hét közepére már a 35 fokot is meghaladhatja a hőség.

Mi vár ránk a folytatásban? 🌡🌦 A következő 1-2 nap során még szórványos jelleggel számíthatunk esőre, záporesőre,... Posted by HungaroMet Nonprofit Zrt. on Tuesday, June 11, 2024

Hétfőtől már igazi kánikula érkezik, csak kevés fátyolfelhő szűri a szikrázó nyári napsütést, és eső sem várható 30 fokos hőmérséklet mellett. Kedden és szerdán azonban már ennél is melegebb, 36-37 fokos időre számíthatunk – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Itt a strandidő - Fotó: Csudai Sándor - Origo

Hogyan védekezzünk a hőség ellen

Érkezik a hőség hazánkba is. A múlt héten a Dél-Dunántúlon nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó mértékű UV-B sugárzásra figyelmeztettek.

Az Origo összeszedte a legfontosabb tippeket a meleg elleni védekezéshez, hogyan viseljük el a kánikulát, illetve mire figyeljünk, hogy a lehető legkönnyebben vészeljük át az extrém hőség hatásait.

Sokan mennek a víz közelébe - Fotó: Szabó Gábor - Origo

A gyerekekre és az idősekre a fokozottnál jobban figyelni kell, mert ők vannak a leginkább kitéve a napsugárzás és a forró levegő jelentette egészségügyi kockázatoknak. Nekik azt tanácsolják az orvosok, hogy kerüljék a napon tartózkodást.

A káros UV-B sugárzás ellen védjük bőrünket napvédő krémmel és megfelelő, világos színű, természetes alapanyagú ruházattal, széles karimájú vagy ellenzős sapkát, kalapot viseljünk a szemünk védelmére.

Kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre, szükség szerint a szokásos mennyiség többszörösére is szükség lehet. Fontos a só pótlása is. Annak, aki testmozgást végez a melegben, vagy a szabadban dolgozik, többet kell innia, akár napi 3 litert is.

Fontos a védekezés az erős UV-sugárzás ellen - Képünk illusztráció!

Fotó: AFP / MARTIN BERNETTI

Nagyon fontos, hogy ne hagyjunk kisgyermeket, állatot bezárt kocsiban kánikula idején, ilyenkor a benti hőmérséklet rendkívül rövid idő alatt drasztikusan megemelkedik. Hat hónaposnál (egyévesnél) fiatalabb csecsemőt semmilyen mértékben nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni.

Jó ötlet az is, hogy ma mindig van nálunk egy palack víz.

Nem lehet tudni, mikor került az ember dugóba vagy esetleg várni kell valahol. A legjobb ha félig fagyott vízzel indulunk el, ugyanis az sokkal később melegszik fel.