Karácsony a kirakatban siránkozott, Gyurcsányék közben a háttérben kipakolták Budapest kasszáját

Karácsony Gyurcsány embere

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mártha Imre luxusban él

Mint emlékezetes, hosszú napokon át nem ürítették a szemeteseket a közművek dolgozói, tiltakozva a megalázóan rossz bérviszonyaik, a kirúgások és a munkaerőhiány miatt, ami miatt olyan feladatokat is el kellett vállalniuk, amit normális körülmények között sosem tettek volna meg. Ekkor a fővárosi vezetés részéről a "csődpolgármester" azt állította, hogy nem tudnak bért emelni. Csak akkor adtak pluszpénzt a kukásoknak, vagyis a Mártha vezette cég munkavállalóinak, amikor a szemétszállítás már több napja szünetelt, és hegyekben állt a hulladék a fővárosban. Ráadásul Mártha Imre megalázó stílusban tárgyalt a kukásokkal, csuklóján sokmilliós luxuskarórái egyikével.

Karácsony döntésében külön "szép", hogy Márthának a sokmilliós összeget a cég, vagyis a Budapesti Közművek költségvetésének terhére kell kifizetni. Tehát annak a vállalatnak a büdzséjéből kaphat extra pénzt a közművezér, amelynek dolgozói az alacsony bérek miatt gyakorlatilag sztrájkba léptek.

Miközben csődben a város, baloldali korrupciós ügyek hálózzák be

A „csődpolgármester” idején sorra dőlnek ki a baloldali csontvázak a szekrényből is, a kispesti fehér poros ügytől a zuglói parkolási mutyiig. Mint kiderült, Karácsony miniszterelnöki előválasztását is kétes pénzekből finanszírozták, ekkor gurultak külföldről a dollárok, azóta sem adott rá választ a „csődpolgármester”, hogyan kerültek a „lakossági mikroadomány-ládikákba” kötegestül a dollár- és eurótízezrek. A Lánchídtól a Blaháig megdráguló beruházások, a kétes közbeszerzések szálai a várost uraló Gyurcsány-embereken át Karácsonyhoz is elvezetnek.