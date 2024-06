Itt a lista Karácsony Gergely öt évéről: a saját választóinak tett ígéreteit sem teljesítette

Október 7.

Szemétválság alakul ki a fővárosban. Mártha Imre, a főpolgármester által összevonással irányíthatatlanná és átláthatatlanná tett fővárosi gigaközműholding vezetője találkozik a sztrájkoló, alulfizetett szemétszállító FKF-dolgozókkal. Ködösen nettó bérkiáramlást emleget, arra utalva: túl sok a fizetésük, miközben ő hivalkodó luxusüdüléseiről, floridai luxusvilláiról és luxusautóiról híresült el. Karácsony kiáll mellette.

Október 15.

Nem engedik be a Hír TV-t a főpolgármesteri évértékelőre. Simon András kommunikációs igazgató arra hivatkozik, hogy nem regisztráltak. Karácsony szinte csak magát dicséri. Büszke az elért eredményekre, ám konkrétumokat szokás szerint nemigen tud említeni.

November 11.

A főpolgármester a dunai hajójáratok megszüntetése után a fogaskerekűt is leállíttatja. Korábban a dunai hajótendert is hasonló korrupciógyanú lengte körül, mint a buszok versenyeztetését. 2024. április elején Karácsony azt is bejelenti, hogy meg akarják szüntetni a belvárosi hajókikötőket, ami katasztrofális következményekkel járna főként a turizmusra.

December 10.

Hosszú hónapok Luca széke-tempójú munkálatai után átadja a fővárosi vezetés a Blaha Lujza teret, amely csökkentett tartalommal is sokkal többe kerül, mint a Tarlós István előző főpolgármester által elfogadott és a következő vezetésre hagyott terv. Betontenger és veszélyesen cérnavékony fák uralják a teret.

December 15.

Karácsony a Blahán szelfizik a működésképtelennek bizonyuló és drogos hellyé váló nyilvános vécével.

December 21.

Orbán Viktor az év utolsó Kormányinfóján is több mint két órán keresztül válaszol az újságírói kérdésekre. Ezzel még nagyobb lesz a kontraszt, miután a főpolgármester nem hajlandó a Tarlós István idején megszokott Budapest­infókat tartani. Karácsony arról válik hírhedtté, hogy a szabad sajtóról fuvolázott szólamai ellenére a nem balos újságírókkal szinte soha nem áll szóba, és folyamatosan sértegeti őket.

2023

Január 20.

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottságban az ellenzék külföldi választási finanszírozásáról szóló jelentés nyilvánosságra hozatalát. Még több pénz érkezhetett a baloldali pártokhoz – így Karácsony pártjához, a Párbeszédhez is –, mint gondolták. 25-én kiderül, hogy a korábban ismertnél is több, négymil­liárd forintot meghaladó összeget utalt Magyarországra a Korányi Dávid volt főpolgármesteri főtanácsadó vezette Action for Democracy.

Február 7.

A főpolgármester erélyesebb fellépést követel Magyarországgal szemben, és megbüntetésünket kéri az általa is szervezett brüsszeli konferencián.

Március 15.

A baloldali pártok ünneplés helyett szabadságmenetet tartanak Budapesten, gyér részvétellel és Karácsony semmitmondó, ám a kormányt hevesen támadó beszédével.

Március 31.

Gyurcsány Ferenc nekimegy Karácsony Gergelynek a Spirit FM-en, amiért a főpolgármester szerinte nem hajlandó teljesíteni hazafias kötelezettségét, amikor nem támadja elég erőteljesen az Orbán-kormányt, azaz „ebbe a küzdelembe nem viszi bele az egész várost”. Úgy fogalmaz: rá kell ébreszteni a főpolgármestert, hogy rossz úton jár. Karácsony ezek után még feljebb csavarja a kormányellenes hangerőt, és egyre buzgóbban igyekszik főnöke kedvében járni.

Április 19.

Karácsony gyakorlatilag csődöt jelent Budapesten. Ezek szerint kiderül, hogy elköltötte azt a több mint 214 milliárd forintot, amit az előző főpolgármester, Tarlós István hagyott rá.

Május 24.

A fővárosi első ember az ATV stúdiójában arról beszél, hogy háborúban állunk Oroszországgal.

Június 20.

A főpolgármester bejelenti az április 21-én meghirdetett úgynevezett lakógyűlése eredményeit: marad az autók kitiltása a Lánchídról. Teszi és mondja mindezt úgy, hogy saját állítása szerint is a lakosság alig hét (!) százaléka, csupán 136 ezren vettek rajta részt – Karácsony mégis úgy hivatkozik az eredményre, mintha a budapestiek döntő többsége sorakozott volna föl mögötte. Pedig még a 14 évesek is szavazhattak, és csak a kormányt rágalmazó, elítélő válaszok voltak a kérdéssorban.

Június 28.

Karácsony azt nyilatkozza: adományládákban gyűlt össze ötszázmillió forint a 99 Mozgalmának. Semmilyen fotóval, felvétellel nem tudják bizonyítani, hogy létezett akár egyetlen ilyen ládika is. A főpolgármester ennek ellenére azóta is kitart a senki által komolyan nem vett állítása mellett a szabályszerűségről. Június 29-én viszont nem engedi a közgyűlésben a vizsgálóbizottság megalakítását.

Július 26.

A főpolgármester bejelenti: felemelik a BKK-s jegyárakat.

Augusztus 13.

Lapunk megírja, hogy Karácsonyék párt­alapítványa az EU által szorgalmazott akkumulátorgyárak és ezen keresztül a versenyképes, környezetbarát elektromos autók előállítása ellen kampányol.

Augusztus 15.

Biciklis felvonulással ünneplik meg a forgalmat blokkoló, állandó dugókat okozó kerékpársávokat és a pluszakadályt jelentő, a kerékpárosok védelmére sem alkalmas karókat, amelyeket a főpolgármester minden szakmai egyeztetés nélkül vezetett be és tervez további útszakaszokon.

Szeptember 20.

Az OTP feljelentést tesz Karácsony Gergely mozgalmának több mint gyanús pénzbefizetései miatt. 21-én új fejleményként kiderül, hogy a NAV is nyomoz az ügyben. Az adóhatóság Perjés Gábor, a pénzt új, összetapadt euró- és fontbankjegyekben a bankba szállító párbeszédes önkormányzati képviselő hamis vagyonnyilatkozatai ügyében is nyomozást indít. November elején Tordai Csabánál, a főpolgármester főtanácsadójánál is bizonyítékokat foglalnak le a hamis adománygyűjtő ládás jegyzőkönyvek miatt.

Szeptember 25.

„Azt fogom legyőzni, akit Orbán rám küld” – nyilatkozza Karácsony. Vagyis ha bárki kihívója akad, az szerinte csakis olyan ember lehet, akit „ráküldtek”.

Október 5.

A luxusban élő Mártha Imre fővárosi közműcégvezér is hatalmas prémiumot kap Karácsony Gergelytől. 11-én napvilágra kerül, hogy a főpolgármester a nyáron két nap alatt titokban csaknem háromszázmillió forint jutalmat osztott szét fővárosi cégvezetőknek.

December 26.

Karácsony szokásos trágárkodásával, nevetgélve beismeri az ATV-ben, hogy a főváros pénzügyi helyzete „a béka s…gge alatt” van. Magyarán ismét csődöt jelent.

December 27.

Karácsonyék kétmilliárd forint uniós pénzt buktak el a fel nem használt kerékpáros fejlesztéseken, és a kormánytól 2019-ben kapott 800 millió forintot sem sikerült felhasználniuk, amint azt Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár közli a Magyar Nemzettel. A BKK viszont fejlesztésként tünteti föl összesítésében a sávok úttestre pingálását, sőt a Tarlósék által kiépített utakat is saját sikereként tünteti fel.

December 28.

Karácsony és helyettese, Tüttő Kata csónakázva szemléli meg az árvizet a Római-parton. A főpolgármester cinikusan lényegében úgy vélekedik, hogy azok, akik az egykori árterületre építkeztek, magukra vessenek.

2024

Január 23.

Leleplezik, hogy a Lánchíd felújítását ötmilliárd forinttal drágábban és csökkentett műszaki tartalommal végző A-Híd Zrt. 900 millió forintja landolt a több száz milliós számlagyárba előző év végén belebukó volt ügyvédnek, Vig Mórnak, az Amnesty Magyarország vezetője testvérének letéti számláján, amit fel is vettek készpénzben. A NAV nyomoz az ügyben.

Január 25.

Egy háttérbeszélgetésen Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója a rajtaütés­szerűen lakosságra zúdított járatrikítások előtti egyeztetés elmaradását azzal indokolja, hogy „ez olyan volna, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”. A hatalmas felzúdulás hatására Walter végül – meglehetősen lagymatagon – elnézést kér. Karácsony visszavonja ugyan a járatritkítást, de a BKK-vezért feldicséri és nem váltja le.

Április 26.

A Magyar Nemzet megírja, hogy további súlyos bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd felújításával összefüggésben. A hatóság ugyanis a túlárazott beruházáshoz kapcsolódó, a fővárosi baloldalig elérő számlagyár ügyében vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoz. Elképzelhető, hogy az elkövetőknek milliárdos sikkasztás és hűtlen kezelés miatt is felelniük kell. A főpolgármester nem hajlandó érdemben nyilatkozni ebben az ügyben sem.

Május 9.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje beszámol arról, hogy Ámon Ada, a főváros klíma- és környezeti főosztályának vezetője egy felvétel tanúsága szerint ki akarja tiltani a tízévesnél idősebb autókat Budapestről.

Május 11.

A Magyar Nemzet kideríti: egy eredetileg autókölcsönzéssel foglalkozó cég rejtélyes külföldi megbízásából szerzett 112 millió forintjából finanszírozhatták Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányát. A pénzügyi machinációban Karácsony több belső embere, így Tordai Csaba, a Városháza jogtanácsosa, továbbá Perjés Gábor kerületi párbeszédes párttársa vett részt. Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő 15-én feljelentést tesz a kampányban megvalósuló több bűncselekmény miatt a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán.

Május 15.

Karácsony Gergely nevetség tárgyává válik azáltal, hogy lebukik: saját sajtósa interjúvolta meg az RTL Klubon. Eszerint még a kormányt rendszeresen támadó csatorna riportere sem elég megbízható számára.

Május 22.

Kiderül, hogy a főpolgármester lezáratná az egész dunai rakpartot.

Május 27.

Szentkirályi Alexandra emlékeztet, hogy Karácsony kilátásba helyezte: a következő ciklus elején lezárná az autósok elől a Nagykörúton belüli részt.

Május 29.

Példátlan módon a főpolgármester a közösségi oldalára kiteszi Tóta W. Árpád Hvg.hu-n megjelent írását, amelyben a publicista kirívó, csak a ráko­sista személyi kultuszban tapasztalt dicsőítésben részesíti őt. Az újságíró azt írta:

lehet, hogy Karácsony Gergely nem tud becsavarni egy villanykörtét. Viszont ő maga világít. Jelenléte Budapest élén ígéret, hogy Magyarország nem csak Ázsia, nem csak kutyaugatás és asszonyverés alkoholgőzben.

Ezzel Karácsony elfogadja a durva hízelgést, és a magyar nép brutális szélső-SZDSZ-es becsmérlését. Ugyanakkor Karácsony nevetségesen ügyetlen emberként való beállításával is egyetért.

