Kelemen Gáspár: „Ez a díj arra ösztönöz és inspirál, hogy be tudjam bizonyítani, hogy érdemes vagyok rá”

Idén 17. alkalommal ült össze Junior Prima Díj zenei kuratóriuma, hogy kiválassza azt a tíz művészt, akit méltónak talál a 30 év alatti zeneművészek legnagyobb presztízsű elismerésére. A rangos szaktekintélyek alkotta zsűri által odaítélt hárommillió forinttal járó kitüntetéseit november végén adta át a fiatal tehetségeknek az MVM. Kitüntetése kapcsán a fiatal hegedűművésszel, Kelemen Gáspárral beszélgettünk.

Kelemen Gáspár - forrás: MVM Zrt.

A Prima Primissima életre hívói 2007-ben döntöttek úgy, hogy önálló díjjal jutalmazzák a fiatal korosztály köréből azokat, akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, harminc év alatti fiatalok ekkortól érdemelhetik ki a Junior Prima Díjat, melynek köszönhetően idén tizenhetedik alkalommal került kitüntetésre a magyar zeneművészet tíz kiemelkedő, harminc év alatti alakja május 15-én. Az MVM a szakmai elismerésen túl idén már hárommillió forinttal támogatja az ifjú tehetségeket.

„A Junior Prima Díj az egyik legkülönlegesebb díj, amit valaha kaptam, sőt a legkülönlegesebb, hiszen amellett, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, óriási felelősségnek is tartom. Az, hogy tizenhat évesen megkaptam egy ilyen díjat, arra ösztönöz és inspirál, hogy be tudjam bizonyítani, hogy érdemes vagyok rá” - fogalmaz Kelemen Gáspár.

A díj Társalapítója, az MVM Csoport számára több évtizede kiemelten fontos a kulturális értékek támogatása, ápolása, éppen ezért a tizenhét éve létrehozott Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriája is ezt a célt szolgálja. Az eddig 170 díjazott fiatal tehetség közül sokan a világ legjelentősebb helyszínein lépnek fel, bizonyítva az elismerés jelentőségét.

„A családomnak és a felmenőimnek köszönhetem, hogy egész életemben zenét hallottam magam körül, így a szívem is errefelé húzott a kezdetektől és mélyen inspirált, hogy úgy éljem az életemet, mint például szüleim, akikre felnézek és akik hatalmas segítséget jelentettek számomra mindig is” - fogalmaz az ifjú hegedűvirtuóz. „Amellett, hogy ők korábban rengeteget koncerteztek és jelentős eredményeket értek el világszerte – melyekre én is pályázom – sikerült egy szép és egészséges családot felépíteniük, ami egy életen keresztül tart. A családi vonal viszont ró rám egyfajta felelősséget is, az emberek tudják ugyanis, hogy milyen felmenőim vannak, így alap elvárás felém, hogy teljesítenem kell, ami érthető és elfogadható. Meg kell mutatnom, hogy élek a lehetőségeimmel, amennyire csak lehet.”