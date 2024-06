Így rabolták el a kommunisták a magyar családok vagyonát - videó

Elsétáltak Nagy Imre, Gimes Miklós és a rettegett Péter Gábor villájához is.

Az Apró-villa, ezt is elrabolták eredeti tulajdonostól. Most a Gyurcsány-házaspár lakik benne. Fotó: Pörneczi Bálint / forrás: Mediaworks

"A kommunista elvtársak szerettek itt élni - de nem újat teremtettek, hanem mások villáit vették el, és költöztek be. Nyomozókkal volt tele a környék, nem lehetett oda bemenni, vagy becsengetni." - mondta Mező Gábor, aki a kommunista elit tagjairól is elmesélt néhány kevésbé ismert történetet. "Nagyon fontos beszélni ezekről a villákról, azok lakóiról, és fontos beszélni arról is, hogyan történt meg például a Rózsadombon az elitmegsemmisítési kísérlet:

először a nyilasok és a nácik ölték meg a villák régi lakóit, majd a kommunisták üldözték el, akiknek sikerült ott maradniuk. Végül az ellopott villákba beköltözött a kommunista elit"

- mondta Mező Gábor.

Az Origo stábja végigkísérte a túrát. Nézze meg a videót!