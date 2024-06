Lázár János: Csak a Fidesz-KDNP jelöltjei azok, akiknek Brüsszelben is Magyarország az első

Lázár János közösségi oldalán számos bejegyzést osztott meg a választókkal való mai beszélgetéseiről. Legfrissebb bejegyzésében Mártély városából válogatott képeket: az építési és közlekedési miniszter ezen a településen is a június 9-i választás fontosságára hívta fel a figyelmet. Bejegyzésében ezt írta: "Csak a Fidesz-KDNP jelöltjei azok, akiknek Brüsszelben is Magyarország az első. Most vasárnap csak a béke! Csak a Fidesz!"

Mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje, de a győzelemért még egy utolsó, nagy erőfeszítésre van szükség – mondta Orbán Viktor néhány napja. Ma a Fidesz ötvenezer aktivistája egy nap alatt egymillió embert fog személyesen felkeresni és a választásra buzdítani. Az Egymillió Találkozás Napján a mozgósításban Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.