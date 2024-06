Lehetnek zöldebbek a hűtési megoldások, de hogyan?!

Ahogy megérkezik a nyári hőség, beköszönt a klasszikus klímaszezon is. A globális felmelegedés és az energiafogyasztás növekedése miatt elengedhetetlen, hogy olyan hűtési megoldásokat keressünk, melyek kevésbé terhelik a környezetet. A hagyományos klímatechnikai berendezések jelentős energiafogyasztása és a hűtőközegek által kibocsátott üvegházhatású gázok miatt komoly környezeti problémát jelentenek. Ezen felül az elektronikai hulladékok kezelése is kihívással jár.



A környezetbarát klímaberendezések piaci elérhetősége ugyanakkor egyre bővül. Az innovatív megoldások jelentős energiamegtakarítást és csökkentett üvegházhatású gázkibocsátást biztosítanak. Így nemcsak a környezetet kímélik, de hosszútávon jelentős pénzügyi előnyt is jelentenek a fogyasztók számára. Vegyük sorra, mely praktikus lépésekkel tehetünk többet mi magunk is a környezetvédelemért, melyben segítségünkre lesz a világelső klímamárka, a Gree légkondicionálók szakértői csapata.



Pénztárcabarát ötletek



Érdemes néhány fontos részletre odafigyelni annak érdekében, hogy a klímaberendezésünk fogyasztása a lehető legideálisabb legyen. Ezek közé tartozik az épület szigetelése, a hőmérséklet észszerű szabályozása. A klímaberendezés fogyasztását befolyásolja a nyílászárók minősége, az épület tájolása, és a használat módja is.

A világ egyik vezető gyártója, a Gree specialistái szerint nyáron a 24-26, míg télen a 22-24 Celsius fokos hőmérséklet az ideális. Megtakarítás érhető el azzal is, ha időzítőt állítunk be, hogy csak akkor és olyan hőfokon működjön a légkondi, amikor az valóban szükséges. A rendszeres karbantartás pedig gondoskodik arról, hogy a készülék a legoptimálisabban üzemeljen. A légkondicionáló berendezések rendszeres felülvizsgálata és tisztítása nemcsak a készülék élettartamát növeli meg, hanem annak energiahatékonyságát is javítja. Tisztítsuk meg a szűrőket és ellenőriztessük szakemberrel a hűtőközeget, hogy a berendezés folyamatosan optimálisan tudjon működni!



A Gree elemzői kiemelték, hogy érdemes megfontolni a koros készülékek lecserélését egy újabb, a jelenleg hatályos környezetvédelmi és energiahatékonysági előírásoknak megfelelőre. Az energiahatékony készülékek használatának jelentősége felértékelődik: válasszunk tehát olyan légkondicionálókat, amelyek energiahatékonysági besorolása magas. Ebben segítségünkre van az energiacímke és annak helyes értelmezése. Az energiacímkén található kW/óra/szezon értéket szükséges górcső alá venni, ezáltal tudjuk csökkenteni a környezeti terhelést és a rezsiköltségeket is.



A hozzáértők fontosnak tartják megfelelő teljesítményű klíma kiválasztását, az úgynevezett klímaméretezést is. A túlméretezett klíma feleslegesen nagy energiát fogyaszt és nem lesz hatékony, alulméretezés esetén pedig a berendezés nem fogja megfelelően hűteni vagy fűteni a helyiséget.

Mint azt a profik is elmondták, a fentieken túl alkalmazzuk a passzív hűtési technikákat is: használjunk árnyékolókat, függönyöket, rolókat és redőnyöket, hogy csökkentsük a napsugárzás bejutását a lakásba. A természetes szellőzés és a kereszthuzat kialakítása is segít abban, hogy hűvösen tartsuk otthonunkat anélkül, hogy túlzottan igénybe vennénk a légkondicionálót.



A Gree klímamárka elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért folyamatosan fejleszti termékeit, hogy csökkentse a klímaberendezések ökológiai lábnyomát, és fontosnak tartja a fogyasztók szemléletformálását annak érdekében, hogy egyre tudatosabban válasszanak fenntartható megoldásokat. A környezetvédelmi világnap jó alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a fenntartható életmód fontosságára. A fenti tippek alkalmazásával nemcsak környezetünket védjük, hanem saját életminőségünket is javíthatjuk. Tegyünk együtt a zöldebb jövőért!