Magyar Péter baloldali közönsége élteti Romániát és Ukrajnát, hergel a külhoni magyarok ellen, és online házmesterhálózatként is üzemel

Magyar azzal hitegeti a baloldali médiát és a balos influenszereket, hogy ő az a jelölt, aki képes megszólítani jobboldaliakat is. A Tűzfalcsoport ennek járt utána, több száz bejegyzést vizsgált meg, több, mint 40 Magyar Péter rajongói csoportot néztek át, hogy kiderítsék - közösségi-médiás tartalomelemző módszerekkel - , hogy vannak-e tartalmában, mondanivalójában Magyra Péter közösségének jobboldali elemei, gondolatai. Ez az elemzés leginkább a Discord csoportra fókuszál, de a Facebookon elérhető csoportokat is vizsgálták, illetve Magyar Péter hivatalos oldalainak a hozzászólásait is.

Magyar Péter azt hazudja, hogy képes megszólítani a jobboldaliakat

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Magyar Péter tanácsadóiról, háttérstábjáról azt már tudni, hogy milyen bekötésekkel bírnak, de egy politikusról a legtöbbet mégiscsak a szavazói árulnak el. És egyelőre úgy tűnik, hogy Magyar szavazói masszívan baloldaliak. Ugyanazt a formulát láthatjuk nála is mint Márki Zay Péternél. Egyikük sem vállalta a baloldaliságát, sőt jobboldalinak titulált szlogenekkel próbálták leplezni azt, miközben a követőbázisuk masszívan baloldali szólamokra rezonált.

Mit gondolnak Magyar Péter követői a migrációról?

Magyar legnagyobb, legaktívabb és a stábja által moderált, tehát hivatalosnak tekinthető Discord csoportban a közönség alapvetően a migráció kérdéséről ugyanazt gondolja, mint amit a baloldal évek óta próbál elmagyarázni. Azt, hogy a migráció jó.

Magyra Péter rajongói szerint a muzulmán, afrikai migránsokkal nincs baj, és amúgy is a magyarok is migránsok.

Egyik vitacsoportban konzekvensen amellett érvelnek, hogy„a Németországban élő magyarok is migránsok.” A csoport tagjai közül senki nem magyarázza el, hogy az Európa Unió egyik alappillére a szabad mozgás és a munkaerő-áramlás az Unión belül. Egy másik vitacsoportban már ennél is tovább merészkednek, ott egyenesen magyarországi menekülttáborok építését is támogatják. konkrét cselekvési tervet vázolnak fel:

EU konform menekülttábor típusterv: idegen országtól megvásárolt vagy bérelt nagy területen létesítendő, emberhez méltó kellemes életkörülményeket biztostó, részben önellátó város (mini társadalom), lakásokkal, üzletekkel, sportolási, kulturális terekkel, parkokkal, munkahelyekkel, stb.”

Majd így folytatják:

a létesítés előtt ne feledkezzünk meg a víz- csatorna- és áramszolgáltatás (kábelTV) előkészítéséről (utólag problémás lesz feltúrni egy élő várost), javaslatok a munkahely céljára használható épületek és a mezőgazdaság kialakítására, fejenként zsebpénz mindenkinek, plusz pénzért dolgozhat, aki akar (egy menekülttábor akár nyereséges is lehet!!!).

Nem vicc, tényleg hosszan azt ecsetelik, hogy miképp lehet nyereséges egy menekülttábor. Még illusztrációs képeket is csatolnak hozzá: