Hogyan és miért akarja Magyar Péter betiltani a Fidesz háborúellenes kampányát?

„Bármi történjék is, mi továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát” – ez a mondat Alexander Soros, a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetőjétől hangzott el tavaly november 7-én, majd így folytatta "Ukrajna az a hely, ahol apám, Soros György sok időt töltött, és ahol a Nyílt Társadalom kiépítésére tett erőfeszítései nagy részét irányította. Azért jöttem, hogy kifejezzem szolidaritásomat. Ukrajnának nyújtott támogatásunk továbbra is rendületlen. Nem számít, mi történik a csatatéren. Nem számít, mi történik az Egyesült Államokban. Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát és az itt működő Nemzetközi Reneszánsz Alapítványt”. Sorosék tehát a jövőben is mindent meg fognak tenni Ukrajna háborúban tartásáért, illetve a nyugati világban, így Magyarországon is minden eszközzel megpróbálják letörni a háborúellenes kampányokat. Ennek jelei már régóta jól látszanak hazánkban is, ráadásul

az elkövetkező időszakban egy többfrontos – a szuverenitásunkat is érintő – támadássorozatra kell a békepárti magyar kormányzatnak felkészülnie. A Békemenet hatalmas ereje ugyanakkor megerősítette, hogy ebben a küzdelemben a nemzeti kormány számíthat a magyar emberek támogatására.

Orbán Viktor szombati, margitszigeti beszéde – miután felülvizsgálatot kértek a Facebooktól – később ismét elérhetővé vált a Híradó közösségi oldalán. Miért állíthatták vissza a videót?

A Facebook szabályzata nem engedi az olyan tartalmak közzétételét, amelyek a Meta által jogsértőnek tekintett módon, erőszakos jellegűnek minősített eseményeket – például a terrortámadásokat, gyűlöletkeltő eseményeket, több áldozatot is érintően elkövetett vagy akárcsak megkísérelt erőszakot, a sorozatgyilkosságokat vagy gyűlölet-bűncselekményeket – dicsőítenek, támogatnak vagy képviselnek; eltávolítják továbbá az olyan tartalmakat is, amelyek olyan, gyűlöletet hirdető ideológiákat dicsőítenek, támogatnak vagy képviselnek, mint például a nácizmus és a fehér felsőbbrendűség, mivel ezek megsértik a „közösségi irányelveket”.

Megdöbbentő, hogy a Facebook lényegében a neonáci mozgalmakkal vagy a terrorista erőszakkal helyezte egy kalap alá a magyar miniszterelnök békepárti kampánybeszédét.

Emlékezetes, hogy a 2014 után Nyugat-Európán végig söprő terrorhullámot követően sokáig téma volt, hogy a Facebook legnépszerűbb közösségi oldalként hozzájárulhatott ahhoz, hogy az Iszlám Állam leendő terroristái egymással felvegyék a kapcsolatot, például az „ismerősnek ajánlás” elnevezésű funkción keresztül.