Magyar Péter hangfelvétele: bebizonyosodott, hogy hazudott az exférj

Sajtótájékoztatót hívott össze csütörtök délelőttre a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Péter által rögzített hangfelvétellel kapcsolatban. Kovács Katalin, az ügyészség szóvivője arról beszélt, hogy széleskörű nyomozást folytattak, kilenc tanút hallgattak meg, és 17 ezer oldalnyi iratot vizsgáltak Magyar Péter feljelentése alapján. Schadl György Rogán Antal embere volt állítással kapcsolatban nem indult nyomozás - tette hozzá. Az ügyészség megállapította, hogy

egyetlen kormánytagnak nem volt tudomása korrupciós cselekményről, és így feljelentési kötelezettsége sem volt egyetlen kormánytagnak sem.

Fürcht Pál főügyész arról beszélt, a Fővárosi Nyomozóügyészség egy 2024 februári Facebook-bejegyzés alapján indított nyomozást. Abban azt állították, hogy a kormány egyik tagja tud egy súlyos korrupciós esetről. Ennek a nyomozásnak a során kihallgatták Magyar Pétert, aki a Facebook-bejegyzést tette, és elmondta, hogy a Völner-Schadl-ügyre utalt. Magyar azt is elmondta, hogy nincs tudomása arról, hogy bárki ne tett volna feljelentést ebben az ügyben, akinek egyébként ilyen kötelezettsége lett volna. Varga Juditot, Rogán Antalt és Gulyás Gergelyt is tanúként hallgatták ki ebben az ügyben.

Nekik sem volt tudomásuk arról, hogy valakinek feljelentési kötelezettsége lett volna, és azt ne teljesítette volna.

Mindezek alapján az ügyészség megállapította, hogy a nyomozást bűncselekmény hiányában lezárta.

Senki nem törölt semmit az ügyészségi iratokból

Az ügyiratokat senki nem manipulálta, és az ügyészség szerint a hangfelvétel alapján Varga Judit pletykákra hivatkozott, a beszélgetés tárgyi tévedésekkel volt tele. Rogán Antal nem járt a Központi Nyomozófőügyészségen, hogy bárkinek a nevét törölte vagy töröltette volna az iratokból. A KNYF egyetlen olyan adatot sem törölt, ami egy bűncselekmény bizonyításához szükséges - mondta Kovács Katalin. Konkrét törölt adatot egyébként Magyar Péter sem jelölt meg.

Mindezzel kapcsolatban Fürcht Pál elmondta, 2023 januárjában történt az ominózus beszélgetés, és ezt Varga Judit is megerősítette, de pontos részletekre nem emlékezett. Szólt arról is, hogy a Völner-Schadl-ügyben a vádiratot az ügyészség 2022 októberében nyújtotta be a bíróságnak, tehát a Fővárosi Törvényszéken voltak az iratok.

2023-ban tehát nem voltak ott az eredeti okiratok az ügyészségen, régen a törvényszéken voltak.

Éppen ezért meglehetősen szürreális, hogy valakik 2023 januárjában arról beszéltek, hogy az iratokból az ügyészségen bármit húzzanak ki - mondta Fürcht Pál. Rogán Antal és Gulyás Gergely vallomásukban elmondták, hogy senkit nem küldtek be az intézménybe, hogy bárkit kihúzassanak - tette hozzá. Éppen ezért megnézték a nyomozati iratokat, és ez nagyjából 17 ezer oldal volt. Egyetlen olyan iratot sem találtak, ami bizonyítékot tartalmazott volna, és azt eltávolították volna - tette hozzá.