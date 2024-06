Magyar Péter kapcsolata a milliárdos csalást szervező, 1200 embert megkárosító piramisjáték szereplőivel

Ikertestvérek a piramisjáték élén. De melyikük írta alá a szerződéseket?

Fotó: Metropol

Külföldi szála is lehet a csalássorozatnak, hiszen több tanú is elmondta, nekik a vádlottak azt állították, az általuk összegyűjtött pénzt külföldre viszik, és tőzsdén fektetik be. A pénzeket a megtévesztett emberek át is adták, amiből a csalás haszonélvezői luxuskörülményeket biztosítottak maguknak. Arra, hogy jelentős összeg került külföldre a bűncselekményből származó pénzből, a tanúk elmondásain kívül egyéb információk is utalnak.

Mindez jól mutatja, kik, milyen emberek veszik körbe Magyar Pétert, aki láthatóan jól érzi magát az alvilági és bűnöző emberek között. Nem áll távol tőlük az erőszak sem, hiszen Magyar Péter korábban azt mondta, hogy ha kell, nem békés módon is fel fognak lépni, majd ez valóban meg is történt, amikor a szimpatizánsait felhergelte, akik anyagi kárt okoztak.

