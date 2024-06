Magyar Péter is gyűjti a „mikroadományokat” – a három baloldali politikusból kettő már lebukott

Amennyiben a valós piaci árakat tartjuk szem előtt, jóval több mint félmilliárd forintot is elkölthettek Magyar Péterék az elmúlt két hónap különböző kampányrendezvényeinek, tüntetéseinek a költségeire, miközben nem lehet tudni, hogy valójában kik állták a vakos számlákat. A végösszeg egyértelműen tovább emelkedik majd, hiszen még hátra van a Tisza Párt június 8-ra, a Hősök terére tervezett demonstrációja.

Magyar többször hivatkozott arra, hogy a költségeket tulajdonképpen mikroadományokból teremtik elő. A HVG-nek adott egyik interjúban a Tisza Párt alelnöke azt mondta: „Több tízmillió forint érkezett egyszerű magyar emberektől, több ezer embertől, és nem külföldről, nem dollár, és nem NER-es pénz.”

Említésre méltó körülmény, hogy amint elindult a Talpra Magyarok Közössége, majd amikor Magyar átvette a Tisza Pártot, mindkét szervezetnek viharos gyorsasággal létrehozták a honlapját a támogatási lehetőséggel együtt. Banki átutalással és bankkártyás fizetéssel is lehet adakozni Magyaréknak.

Ugyanakkor máig sem tudjuk, hogy a mozgalmat és a pártot akár pénzzel támogatók, akár a honlapokon szimpatizánsként feliratkozók személyes adatai hová kerülnek, kik az adatkezelők.

Korábban ugyanis az adatvédelmi tájékoztatójukban megjelent a Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök nevével fémjelzett DatAdat cégcsoport osztrák vállalata, az Estratos Digital GmbH mint adatkezelő, de néhány órával azután, hogy a Magyar Nemzetben megjelent a hír, leszedték a Talpra Magyarok oldaláról a cég nevét. Magyar azzal magyarázta a leleplezett datadatos kapcsolatot, hogy „valakitől kaptak” egy adatvédelmi tájékoztató mintát, és azt kitették a honlapjukra, mert nem akartak külön fizetni érte.

A finanszírozásra visszatérve, továbbra sem tudjuk, hogy Magyar Péter honnan kapott olyan mértékű anyagi támogatást, amiből fedezni tudja a félmilliárd forintot is meghaladó kampánykiadásokat.

Az viszont tény, hogy a mikroadományokat szavakban szorgalmasan gyűjtő baloldali szereplők az elmúlt időszakban sorra lepleződtek le. Kiderült ugyanis, hogy szó sincs kisebb összegű támogatásokról, a milliárdok, a százmilliók külföldről, Amerikából érkeztek.

Emlékezetes, hogy az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Ennek elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.