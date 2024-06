Az is csak egy hangyányit bizonytalanította el őket, amikor a Tisza Párt híresen igazmondó alelnöke mégis beült a jól fizető európai parlamenti képviselői székbe, sőt frakcióját abba az Európai Néppártba léptette be, amelynek idáig az általuk megvetett Kereszténydemokrata Néppárt is tagja volt. De haladjunk, itt sem volt semmi látnivaló. Annyira, hogy egy kérdést sem ért az egész.

Ahogy az sem, hogy piros sport BMW-vel húzott ki az EB-re. Vajon ki szerzett neki jegyet, többet is, és hogy? Nem volt egy pici protekció benne? Nehogy már utánamenjenek, rákérdezzenek! Elég, ha azzal foglalkozik a Soros-média, hogy Orbán Viktor miért nem gyalog, vagy autóstoppal ment ki tárgyalni Scholz kancellárhoz, miért vette igénybe a honvédségi gépet? Hallatlan!

A stuttgarti út porát az újdonsült európai parlamenti képviselő és pártvezér az éjszakában megmártózva akarta lemosni. Ivott és eleresztette magát. Pont úgy viselkedett, mint szokott, mint ahogy arról lehallgatott és tönkretett volt felesége a hosszú interjújában beszámolt. Agresszív, kötekedő, a nőkre, illetve fiatal lányokra rányomuló, őket zaklató volt. Erőszakossága, kivagyisága tettlegességig fajult, ami miatt a szórakozóhely személyzetének ki kellett vezetnie, sőt a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia.

A zsoldjába szegődő bértollnokok hada a hazudóssal együtt ezt is megpróbálja kimagyarázni.

Magyar Péter.

Fotó: Polyák Attila - Origo

De a neheze még csak most kezdődik! Mert a politika, a pártépítés és vezetés kemény feladat. Fegyelmezettséget, sziszifuszi munkát, csapatépítésre való képességet, vagyis empátiát, türelmet, belátást igényel. Állandó egyeztetést, érdekbeszámítást, kiegyensúlyozást. Idegmunka.

Magyar Péternek ezen képességek mindegyike hiányzik. Utasítani, ledorongolni, leiskolázni, lealázni, lehazugozni: ő ezekben utazik. Magyar Pétert magára hagyták az ápolói. Súlyos hiba volt. Támogatói feltétlen bizalmukkal ajándékozták meg. Borítékolva van, hogy csalódniuk kell.