Érdemes körbenézni: töretlenül épül, szépül az ország

A drónnal készült képen az újonnan átadott Nemzeti összetartozás hídja Sátoraljaújhelyen a nemzeti összetartozás napján, 2024. június 4-én.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Egymás után újulnak meg a felsőoktatási épületek is, már több mint 310 ezer diák tanulhat korszerű, XXI. századi körülmények között. Így például a Corvinus Egyetem gellérthegyi campusában sportpályák, többfunkciós oktatási-kutatási helyiségek, tágas közösségi terek fogadják a csaknem hétszáz hallgatót.

Folytatódik a tanuszoda- és tornaterem-fejlesztési program is: eddig 37 tanuszoda készült el, hat építése zajlik és további tíz tervezés alatt van. Az állam támogatja a Zöld Óvoda Program és hálózat működését is. Ennek eredményeként már több mint 1100 óvodának van „zöld” minősítése, azaz minden negyedik gyermek olyan intézménybe jár, ahol környezettudatos életmódra is nevelik őket. Folyamatos a bölcsődék fejlesztése és bővítése is, az elmúlt egy évben ötezer új férőhelyet hoztak létre. Míg 2010-ben 32 510 bölcsődei férőhely volt hazánkban, addig 2024-ben már 66 ezer.

