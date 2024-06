Már mindenki a Békemenetre vár!

2014-ben is fontos pillanat volt a Békemenet

Fotó: Tuba Zoltán - Origo

Ismét kirobbanóan nagy sikert aratott a demonstráció, a Belügyminisztérium megerősítette a szervezők becslését, a minisztérium szerint 440-460 ezer résztvevője volt a civil menetnek. Akárcsak a korábbi megmozdulásokon, ekkor is elképesztő összetartás jellemezte a menetet, rengetegen viseltek kokárdát, és a világ minden részéről érkeztek magyarok: az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, valamint Kárpátaljáról és a Vajdaságból is, akiket a szervezők külön üdvözöltek. A megmozdulásnak szerepe volt abban, hogy 2010 után ismét fölényesen nyertek a kormánypártok. Stefka István, a Magyar Hírlap akkori főszerkesztője ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez a békemenet legalább olyan fontos volt, mint az első.

Orbán Viktor: Egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal kell megküzdeni

A következő Békemenetet 2018. március 15-én tartották. Akkor is több százezren voltak a rendezvényen. A menet a Margit-híd budai hídfőjétől indult és a Kossuth téren ért véget. Ott Orbán Viktor azt mondta, ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl soha. A miniszterelnök beszédében kifejtette:

Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem közepén áll. Egy népvándorlással néz szembe, amely az élet eddigi rendjét, az emberek életmódját sodorja veszélybe.

Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal – folytatta. Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze és ő testesít meg – jelentette ki.

2018-ban is nagyon sokan voltak fotó: Talán Csaba

Ismét hatalmas siker

A következő Békemenetet 2021. október 23-án tartották. Akkor a tömeg a Deák Ferenc tértől egészen a Kálvin térig tartott. További beszámolók szerint az Astoria is teljesen megtelt, a Múzeum körúton egészen a Kálvin térig álltak az emberek. Megteltek az oldalsó utcák is, többek között a Király utca és a Dob utca is. A nagyszámú lengyel és olasz vonulókkal együtt összesen megint félmilliós tömeg vett részt a Békemeneten.

Hazugságok árán jutottak hatalomra, adócsökkentéssel szédítettek, aztán adókat emeltek, kórházi napidíjat, vizitdíjat vezettek be, egekbe emelték a rezsiárakat. Elvették a 13. havi nyugdíjat és eltörölték a családtámogatásokat. Összejátszva a nemzetközi bankvilággal, devizahitelek csapdájába csalták családok százezreit



- mondta akkor Orbán Viktor kormányfő.