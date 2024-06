Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a felismerhetetlenségig összeroncsolódott a pilótafülkéje annak a vitorlázó repülőgépnek, amelyik vasárnap zuhant le. A gép szárnya is leszakadt, miután a 17 éves lánnyal a fedélzetén a földbe csapódott. A lány mindkét lába és a feje is súlyosan megsérült, a brutális balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.

A fiatal nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, már a helyszínen életmentő beavatkozásokra volt szükség.

Emelt szintű légútbiztosítás után lélegeztetve szállítottuk mentőhelikopterrel kórházba

– nyilatkozta akkor a Tényeknek Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A tini később belehalt a tragédia során szerzett sérüléseibe.

A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset lehetséges okát és pontos körülményeit.

A lánynak nem volt tapasztalata a repülésben

Gyakorló repülésre emelkedett fel vasárnap délután. Úgy tudjuk, a repülőt csörlővel emelték a magasba, ekkor még nem merült fel probléma. A leválását követően néhány manővert is végrehajtott a levegőben.

Ám ezután egyelőre tisztázatlan módon gyorsan kezdett veszíteni a magasságából. A légügyi hatóság azt is vizsgálja, hogy esetleg időjárási körülmények vezethettek-e a tragédiához.

Két hónapja Martonvásár közelében történt tragédia: egy sportrepülőgép eltűnt a radarképről. A gép roncsait a rendőrök egy mezőgazdasági területen találták meg, miután kiderült, hogy a földbe csapódott. A gépen tartózkodó mindkét férfi meghalt. A baleset ügyében lefolytatott vizsgálatok megállapították, hogy a pilóta a felszállást követően nem sokkal rosszul lett, ez vezetett a repülőgép tragédiájához. Az áldozatok apa és fia voltak.

Tavaly, 2023 szeptemberében 10-én a Székesfehérvár közelében lévő Börgöndön, az Albatrosz Repülőnapon is tragédia történt: lezuhant egy Trojan típusú sportrepülő. A gépet két ismert pilóta, Rózsavölgyi Vilmos és a fia vezették, amikor elvesztették az uralmat a repülő felett, ami a földbe csapódott és felrobbant. Egyikük sem élte túl a balesetet. A gép egy négytagú család autója mellett robbant fel, ami a lángoló alkatrészek miatt kiégett. A tűzben a család három tagja súlyosan megégett, legsúlyosabban a 9 éves kislány, akit többször is meg kellett műteni.