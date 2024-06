Menczer Tamás: Véget kell vetni a világ- és atomháborús veszélynek, ezért holnap válasszuk a békét! - videó

Mert most mit látunk? Azt mondják a háborúpártiak, hogy be kell küldeni a katonákat Ukrajnába, azt mondják, hogy be lehet lőni a nyugati fegyverekkel Oroszországba, amire Putyin azt mondta, hogy akkor ő is szállít fegyvereket olyanoknak, akik majd belőnek ezekbe a nyugati országokba.