Jönnek-mennek a baloldali politikusok, de a vége mindig ugyanaz

A baloldalon mindig elkezdtek hinni valakiben, vagy valakikben. Jött a derék, most már nem is tudom, kronológiailag. Jött a derék Momentum. Hát mekkora hype volt? Ó, itt vannak az új csodagyerekek. Fiatalok, szépek, üdék. Csillog a szemük. Százhúsz nyelven beszélnek. Bármit el tudnak érni, satöbbi. Megfúrják az olimpiát, de jó, és most hol vannak? Ott ahova valók. A magyar politikatörténet szemétdombján az SZDSZ mellett. És akkor Donáth Anna lemond, és bejelentkezik Fekete-Győr András. Akkor megremegett a lábam, amikor ezt olvastam, hogy na most mi lesz velünk.