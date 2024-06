Menczer Tamás: A baloldal háborút, mi békét akarunk, ez a választás tétje - videó

Menczer Tamás a kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Békemeneten nem akar Magyar Péterrel foglalkozni, de annyit tud mondani róla, hogy hazudott arról is, hogy nem lép be a politikába, ahogy arról is, hogy nem finanszírozzák külföldről, így valószínűleg más dolgokban sem mond igazat.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját arról is kérdezték, hogy milyen eredményeket várnak június 9-én. Menczer Tamás azt mondta,

fontos, hogy jöjjön el mindenki és támogassa Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t, aki békét akar.

„Orbán Viktor hatalmas harcos, mindig megvédte a magyar érdeket, most is kész és képes arra, hogy az ország békéjét megvédje. Ehhez szükséges az, hogy a magyar emberek 9-én egy hatalmas igent mondjanak a békére, és támogassák Orbán Viktort” - mondta Menczer Tamás.

