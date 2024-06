Menczer Tamás: Impozáns győzelmet arattunk a baloldali roncsderbi mellett

Menczer Tamás napirned előtti felszólalásában elmondta, hogy az EP- és az önkormányzati választást is a Fidesz–KDNP nyerte, „Európa egyik legnagyobb sikerét értük el” – mondta. „Impozáns győzelmet arattunk a baloldali roncsderbi mellett.” Menczer arról beszélt, hogy az emberek a béke mellett álltak ki, minden erejükkel azon lesznek, hogy megelőzzék azt, hogy „belenyomják az országot a háborúba”. A Momentummal kapcsolatban azt mondta, hogy már két éve arról beszélt: a párt a magyar politika szemétdombjára fog kerülni, ahogy elődjük, az SZDSZ is.

Az „új baloldalról” és Magyar Péter eredményéről azt mondta, hogy az nem is alakulhatott volna jobban, „Magyar Péter eredményének én nagyon örülök, ha kérni kellett volna Soros-ellenfelet a következő időszakra, én Magyar Pétert kértem volna” – mondta. Szerinte most ér véget az illúzió, Magyar most már elszámoltatható politikus. „El fogja árulna a választóit, el fogja árulni a támogatóit, el fogja árulni az országot is, ugyanúgy, ahogy a feleségét is” – mondta. Majd azzal zárta felszólalását, hogy teljesen mindegy, ki a soros a baloldalon, újra és újra le fogják győzni.