Újabb iskolák kapnak digitális tantermet a High Tech Suli Programnak köszönhetően

Minden eddiginél több, összesen 127 iskolai alapítvány pályázott az év elején meghirdetett 240 millió forint összértékű támogatásra. A Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli program (HTS) keretében egy modern, 21. századi digitális tanterem kialakítására és a hozzá kapcsolódó szakmai program megvalósítására nyílik lehetősége a nyerteseknek.

Ezúttal újabb 6 intézmény csatlakozhatott a High-Tech Suli közösségéhez, melyekkel együtt immár 40 High-Tech Suli tanterem lesz Magyarországon, illetve a határon túli magyar iskolákban.

A HTS közösség új nyertes intézményei közül június 13-án elsőként a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola tanulói vehették birtokba a korszerű digitális technológiával felszerelt tantermet. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott, dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke. Beszédében kiemelte:

"Az 5. pályázati körben idén rekordszámú pályázat érkezett, és mivel igencsak erős volt a mezőny, kivételesen 5 helyett most 6 nyertest választottunk ki. Az elmúlt 4 évben nagyjából 1,5 milliárd forint értékben tudtuk támogatni az iskolákat, a cél pedig ahogy eddig is, most is az, hogy olyan intézményeknek segítsünk, amelyek a legnagyobbra tudják nyitni a High-Tech Suli kapuját. Ez eddig mind a 40 alkalommal sikerült is. HTS-esnek lenni ma már ezekben az iskolákban mondjuk úgy „menő”, ténylegesen összetartó ereje van. Olyannyira jelentős szerepet kap a digitalizáció az iskolákban, hogy ma már nemzetközi robotika verseny győztesek is vannak azok között a diákok között, akik Hight-Tech Suliba járnak. A HTS termek hatása messze túlmutat a tanórákon, ezt az is mutatja, hogy a HTS iskolák a tantermekben immár évek óta nyári táborokat is szerveznek. Ezen táborok szervezését az Alapítvány szintén támogatja annak érdekében, hogy a rászoruló, vagy kevésbé jómódú tanulók is részt vehessenek komplex nyári programokban.”

Az intézményenként több mint 40 millió forint értékű támogatás keretében nemcsak a legmodernebb taneszközökkel felszerelt tanterem jön létre, hanem egy olyan, komplex pedagógiai-módszertani fejlesztés, tanártovábbképzés is megvalósul, amely felkészíti a pedagógusokat az új, innovatív tanulásszervezési megoldások, alkotópedagógiai eszközök és tananyagok használatára.

Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője hozzátette:

Habár számos high-tech eszközt kapnak az iskolák, a fejlesztés középpontjában mégis a tanuló és a tanár kapcsolata, az együttműködés hatékonyabbá tétele, a differenciálás támogatása és a készségfejlesztés kerül. A tárgyalkotó eszközök a tanulók komplex problémamegoldó készségét, technika kompetenciáit és kiemelten a kommunikációs, kollaborációs készségét fejlesztik.

Jenei Andrea, az intézmény vezetője elmondta:

Nagy lehetőség ez a tanulóknak, akik számára (fogyatékosságuk és hátrányos helyzetük miatt) az iskola által nyújtott lehetőség más formában nem lenne elérhető, hiszen a jelentős részüknek nincs „okos” telefonja (felméréseink szerint kb. a tanulók 15-20%-nak van telefonja, sok családban egyáltalán nincs), sőt számítógép, tablet, laptop sincs. Éppen ezért a digitális tanterem kialakításával az enyhén értelmi fogyatékos tanulók munkavállalási, az ép intellektusú tanulók továbbtanulási esélyei is megsokszorozódnak.

Az ünnepélyes teremátadáson a gyerekek az iskola tantestületi- és szakmai vezetői körében próbálhatták ki a kapott eszközöket, például interaktív panelt, laptopokat, továbbá MakeBlock robotkészletet, Micro:bit készletet, Maker’s Red Box tananyagcsomagot, lézervágót, vagy 3D nyomtatót.