Miért válassz okos IPL szőrtelenítőt a hagyományos technikákkal szemben?

Hogyan működik az IPL szőrtelenítő készülék?

Ma már egyszerűen alapelvárás, hogy a hagyományos szőrtelenítő eljárásokkal szemben egy szőrtelenítő ne csak pár napra vagy hétre garantálja az optimális simaságot, hanem hosszú távú megoldást kapjunk. Emellett pedig hasonlóan fontos szempont az is, hogy ne kelljen kozmetikai szalonokba járni egy ilyen folyamatért, hanem otthonunk kényelmében, a saját időbeosztásunk szerint is elvégezhessük a tartós szőrtelenítés folyamatát.

Braun

Az IPL szőrtelenítő készülékek pontosan ezért jelentenek tökéletes megoldást mindenki számára: a villanófényes szőrtelenítő eljárással akár már néhány kezelés hosszú távú tökéletes simaságot eredményezhet. A kezelés hatékonysága azonban nem csak a szőrszálak egyénenként és szőrtüszőnként is változó növekedési ciklusán múlik, hanem a színükön és a bőrtónuson is. Ugyanis a sötétebb szőrszálak több melanint tartalmaznak, ezért több fény elnyerésére képesek. Mindemellett pedig a bőr és a szőr színe közötti kontraszt is fontos szerepet játszik a folyamatban, tehát minél világosabb a bőr, a szőrtelenítő gép annál hatékonyabban képes a jóval sötétebb szőrszálakra koncentrálni.

Mivel a szőrszín, a bőrszín, de még a szőrnövekedés üteme is nem csak egyénenként, de testtájanként is változik, a hatékonyság kulcsa a maximálisan személyre szabott kezelés – és ebben a Braun Skin i-Expert otthoni IPL szőrtelenítő világelső.

Braun

Miért válaszd a Braun Skin i-Expert IPL szőrtelenítőjét?

A legújabb Braun IPL készüléket AI technológiával látták el, így használat közben tanul, és telefonos applikáció segítségével támogatja a felhasználót. A tartós szőrtelenítő készülék képes a valós idejű lefedettség-visszajelzésre és az intelligens fejfelismerésre. Használat közben tippekkel és tanácsokkal lát el a legjobb eredmény elérése érdekében.

Mintha a saját, a bőrödet jól ismerő kozmetikusod lenne – azzal a különbséggel, hogy a következő időpontot nem akkorra adja, amikor hely van nála, hanem amikor szükséged van rá. A beépített személyes haladáskövető előre jelzi, hogy mikor és hány szőrtelenítés van hátra, így nem kell többé a kozmetikusodhoz igazítanod a programjaidat, ráadásul a kozmetikai szalonok költségének töredékéért kezedbe veheted a szőrtelenítési szokásaid irányítását. Sima lábak, tervezhetően. Kell ennél több?