Mindenkitől elcsent valamit, most életműdíjjal jutalmazták a népszerű magyar színésznőt

A Magyar Filmakadémia életműdíját minden évben öt olyan művésznek, illetve szakembernek ítélik oda akik valamilyen módon beírták nevüket a magyar filmtörténelembe. 2024-ben Deimanik Tamásné fénymegadó, Elek Judit rendező, Gulyás Buda operatőr és Selmeczi György mellett Piros Ildikó színésznőt, érdemes művészt érte a megtiszteltetés, hogy megkapja a jeles trófeát. Az ünnepélyes díjátadóra a Magyar Mozgókép Fesztiválon került sor, a kimagasló eredmény kapcsán többek mellett a Svenk is interjút készíthetett a színésznővel, amit szombat éjjel 23:30-kor láthatnak a kedves televízió nézők a Hír TV-n.

Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznõ, érdemes mûvész, az MMA rendes tagja, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja beszédet mond, miután átvette a Magyar Mozgókép Fesztivál, a MOZ.GO életmûdíját a Balatonfüredi Kongresszusi Központban 2024. június 14-én

Ahogy erről Piros Ildikó a műsorban részletesen is nyilatkozott, az életműdíj akaratlanul is elgondolkodtatta, és arra késztette, hogy visszatekintsen hosszú életpályájára, amit ő tucatnyi kollégájával ellentétben töretlennek érez. A színésznő nagyon hálás is emiatt az őt folyamatosan foglalkoztató szakmának, és ő ma már minden egyes film, és színházi szerepet ajándéknak tekint az élettől.

Pályakezdéséről nevetve meséli, hogy magyar tanárnak készült, és szerinte ez habár nem a maga konkrét módján, de meg is valósult.

Nagyon korán egymásra találtak ő és a filmes kamera, hiszen még diák volt, amikor megkapta élete első szerepét, és 1966 óta több mint ötven filmben és tévéjátékban szerepelt, a Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1970-ben fejezte be Várkonyi Zoltán osztályában, olyan legendás pályatársakkal, mint Sunyovszky Szilvia, Verebes István vagy Kern András. A színésznő választott szakmáját megfoghatatlannak és titokzatosnak találja, ami folyamatos képzést és műveltségi szinten tartást igényel.

Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

"Nemcsak olvasmányokkal, hanem képzőművészettel, zenével, mindennel, mert önmagában ez semmi, csak egy pillanat elmúlása. A színjátszás viszont sokkal több, ha az emberek valamiért észrevesznek, az nem egészen az aznap esti teljesítés érdeme, hanem annak a teljes életnek, amit mögé raktam, mögé álmodtam" - nyilatkozta a díjazott színésznő.

Piros Ildikó jó szívvel és tele hálával gondol vissza sokszínű és eseménydús pályájára, amit a csillogás és reflektorfény helyett főleg az alázat határozott meg.